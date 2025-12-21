21 दिसंबर 2025,

रविवार

ग्वालियर

एमपी के इस जिले में ठंड के कारण स्कूलों का समय बदला, अब यह रहेगी टाइमिंग

MP News: कड़ाके की ठंड में बच्चों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए कलेक्टर के आदेश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Shailendra Sharma

Dec 21, 2025

gwalior

school timing changed due to cold wave orange alert

MP News: मध्यप्रदेश में ठंड का टॉर्चर जारी है, उत्तर से आ रही बर्फीली हवाएं प्रदेश को ठिठुरा रही हैं और दिन व रात के तापमान में गिरावट हो रही है। कड़ाके की ठंड से लोग ठिठुर रहे हैं, इसी बीच ग्वालियर में स्कूलों के समय में एक बार फिर बदलाव किया गया है। ग्वालियर कलेक्टर के आदेश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने रविवार को जो आदेश जारी किया है उसके मुताबिक सोमवार 22 दिसंबर से जिले के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल 9 बजे के बाद ही संचालित किए जाएंगे। आदेश तत्काल प्रभाव से जिले के सभी स्कूलों पर लागू किया गया है। मौसम विभाग ने ग्वालियर में शीत दिन और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

9 बजे के बाद ही लगेंगे स्कूल

जिला शिक्षा अधिकारी हरिओम चतुर्वेदी की ओर से जो आदेश रविवार को जारी किया गया है उसमें लिखा है- ग्वालियर जिले में अत्यधिक ठंड को देखते हुए छात्रों की सुविधा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को देखते हुए जिला ग्वालियर के अंतर्गत सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों व शासन से मान्यता प्राप्त समस्त विद्यालयों का संचालन आगामी आदेश तक सुबह 9 बजे के पश्चात ही शुरू किया जाये। उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

इन जिलों में ठंड और कोहरे का अलर्ट

मौसम विभाग ने रविवार को अगले 24 घंटे (सोमवार की सुबह 8.30 बजे तक) के लिए जो बुलेटिन जारी किया है उसमें प्रदेश के ग्वालियर में शीत दिन और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही दतिया, भिंड, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट है। अशोकनगर, शिवपुरी, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, दमोह, सागर और मैहर जिलों में मध्यम कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। नरसिंहपुर में शीत दिन और सिवनी जिले में शीतलहर का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है।

Published on:

21 Dec 2025 09:46 pm

