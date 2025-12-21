एमपी के इस जिले में ठंड के कारण स्कूलों का समय बदला, अब यह रहेगी टाइमिंग

MP News: मध्यप्रदेश में ठंड का टॉर्चर जारी है, उत्तर से आ रही बर्फीली हवाएं प्रदेश को ठिठुरा रही हैं और दिन व रात के तापमान में गिरावट हो रही है। कड़ाके की ठंड से लोग ठिठुर रहे हैं, इसी बीच ग्वालियर में स्कूलों के समय में एक बार फिर बदलाव किया गया है। ग्वालियर कलेक्टर के आदेश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने रविवार को जो आदेश जारी किया है उसके मुताबिक सोमवार 22 दिसंबर से जिले के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल 9 बजे के बाद ही संचालित किए जाएंगे। आदेश तत्काल प्रभाव से जिले के सभी स्कूलों पर लागू किया गया है। मौसम विभाग ने ग्वालियर में शीत दिन और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।