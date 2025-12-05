कोहरे से पहले ट्रेनों का ‘बिगड़ा’ शेड्यूल, ग्वालियर-दिल्ली रूट पर घंटों देरी, यात्री परेशान

कैलारस ट्रेन में ’मेमू’ तर्ज पर दो इंजन, समय की बचत

शादी समारोहों के चलते इन दिनों ग्वालियर से कैलारस तक जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई है। इस मार्ग पर फिलहाल एलएचबी कोच की जगह आईसीएफ कोच वाली ट्रेनों का संचालन हो रहा है। इन ट्रेनों में गंतव्य स्टेशन पर इंजन बदलने में लगभग 50 मिनट का अतिरिक्त समय लगता था, जिससे यात्रियों को परेशानी होती थी। इस समस्या के समाधान के लिए रेलवे ने एक अनूठी पहल की है। अब कैलारस तक जाने वाली ट्रेन में मेमू (मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट) की तर्ज पर ट्रेन के दोनों छोर पर इंजन लगाए गए हैं। यह ’पुश-पुल’ तकनीक ट्रेन को गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने के बाद इंजन बदलने की जरूरत के बिना तुरंत वापस लौटने में सक्षम बनाएगी, जिससे लगभग पचास मिनट का बहुमूल्य समय बचेगा। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए इस ट्रेन में दो अतिरिक्त कोच भी बढ़ाए गए हैं।

कोहरे के कारण फेरे कम हुए

हालांकि, कोहरे के चलते कैलारस जाने वाली इस ट्रेन के फेरे भी कम किए गए हैं। पहले जहां यह ट्रेन प्रतिदिन तीन फेरे लगाती थी, अब इसे घटाकर दो फेरे कर दिया गया है। इन दो फेरों में भी लगभग पांच सौ के आसपास यात्री सफर कर रहे हैं, जो इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है। ग्वालियर से कैलारस के लिए बस से ज्यादा ट्रेनों में भीड़ रहती है, क्योंकि ट्रेन का किराया (20 रुपए) बस (मुरैना होकर 80 रुपए) की तुलना में काफी सस्ता है।