4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

जल्द ‘4-लेन’ होगा ग्वालियर-भिंड हाइवे, गांव वालों से जमीन लेंगे SDM

Gwalior-Bhind four-lane: ग्वालियर-भिंड हाइवे को फोरलेन करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। सतीश जोशी ने इस संबंध में हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Dec 04, 2025

(Photo Source- Patrika)

(Photo Source- Patrika)

Gwalior-Bhind four-lane:एमपी में ग्वालियर से भिंड के बीच बहुप्रतीक्षित फोरलेन हाइवे के निर्माण की कवायद अब तेज हो गई है। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमपीआरडीसी) इस महत्वपूर्ण हाइवे का निर्माण करेगा और इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने हेतु कंसल्टेंट की नियुक्ति भी कर दी गई है।

वर्तमान में प्रतिदिन इस सड़क से 21 हजार 326 वाहन गुजरते हैं, जिससे यातायात का भारी दबाव रहता है। इससे यहां हादसे बढ़े हैं। यह हाइवे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ता है, जिससे चलते वाहनों का दबाव अधिक रहता है।

लंबे समय से की जा रही थी मांग

यह जानकारी एमपीआरडीसी ने हाईकोर्ट में एक स्टेटस रिपोर्ट पेश करते हुए दी। दरअसल, ग्वालियर-भिंड हाइवे को फोरलेन करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। सतीश जोशी ने इस संबंध में हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने तर्क दिया था कि मौजूदा हाइवे पर वाहनों का भारी दबाव बढऩे के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं।

हाइवे को चौड़ा करने के लिए कई सामाजिक संगठनों द्वारा आंदोलन भी किए गए थे। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर एमपीआरडीसी से जवाब मांगा था। विभाग ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में हाइवे बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों की विस्तृत जानकारी दी है। साथ ही 2024 से हाइवे की दिशा में हो रहे कार्यों का उल्लेख भी किया है।

कस्बों से बायपास जाएगा हाइवे

नया हाइवे मालनपुर, गोहद, मेहगांव भिंड व फूफ के अंदर से होते हुए नहीं जाएगा। इसे बायपास से निकाला जाएगा। मालनपुर, गोहद, मेहगांव भिंड व फूफ के जाम का सामना करना पड़ता है। बायपास जाने से वाहनों का समय बचेगा।

भूमि अधिग्रहण की जिम्मेदारी चार एसडीएम के पास

हाइवे निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाना है। इसके लिए भिंड कलेक्टर को पत्र लिखा गया। चार एसडीएम को अधिग्रहण की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही हाइवे के लिए अधिग्रहण होने वाली जमीन की तहसील स्तर से जानकारी मांगी गई है।

एक्सपर्ट- वाहनों का दबाव कम होगा

हाइवे के लिए आंदोलन किया गया था, आए दिन हादसे हो रहे थे। इस कारण हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। ग्वालियर ङ्क्षभड के बीच फोरलेन सड़क होने पर वाहनों का दबाव कम होगा, लोगों का जाम का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। ग्वालियर-भिंड के बीच सफर करने में समय भी बचेगा, हादसे की संभावना भी कम होगी।- आरके जोशी, अधिवक्ता

ये भी पढ़ें

एमपी में सुबह-सुबह 10 हजार की रिश्वत लेते पकड़ाया बाबू, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई
धार
(Photo Source- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Dec 2025 02:25 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / जल्द ‘4-लेन’ होगा ग्वालियर-भिंड हाइवे, गांव वालों से जमीन लेंगे SDM

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

SIR: एमपी के इस जिले में कटेंगे 1.23 लाख वोट, ‘शिफ्टेड वोटर’ होंगे बाहर

(Photo Source- Patrika)
ग्वालियर

एसआइआर: जिले में कटेंगे 1.23 लाख वोट, सबसे ज्यादा सतीश सिकरवार व ऊर्जा मंत्री की विधानसभा में नाम बाहर होंगे

गणना पत्रक वितरण व एकत्रित करते समय मौके पर नहीं मिले मतदाता, इस कारण शिफ्टेड में डाला, 90 फीसदी मतदाताओं के गणना पत्रक हुए डिजिटल
समाचार

कचरा उठाने के लिए 600 में से सिर्फ 240 वाहन… रूट प्लानिंग भी फेल, न गाड़ी आने की टाइमिंग, कोर्ट ने तुरंत समाधान मांगा

कोर्ट ने कहा—सभी विभाग मिलकर काम करें, ग्वालियर को ‘इंदौर मॉडल’ जैसा बनाना ही होगा
ग्वालियर

80 फीट चौड़ी होंगी सड़कें, 190 सड़कों का सर्वे शुरू; जमीन होगी अधिग्रहित

gwalior-news
ग्वालियर

सेवा निवृत्त कलेक्टर के आचरण की निंदा, पेंशन फाइल में हाईकोर्ट व जांच रिपोर्ट की कॉपी व्यक्तिगत फाइल में रखी जाएगी

पोस्ट-रिटायरमेंट नियुक्ति पर होगा प्रभाव, कोर्ट के आदेश को रखना होगा ध्यान में
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.