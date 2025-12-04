जल्द ‘4-लेन’ होगा ग्वालियर-भिंड हाइवे, गांव वालों से जमीन लेंगे SDM

यह जानकारी एमपीआरडीसी ने हाईकोर्ट में एक स्टेटस रिपोर्ट पेश करते हुए दी। दरअसल, ग्वालियर-भिंड हाइवे को फोरलेन करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। सतीश जोशी ने इस संबंध में हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने तर्क दिया था कि मौजूदा हाइवे पर वाहनों का भारी दबाव बढऩे के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं।