कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं 20 फरवरी से, नकल रोकने कड़े प्रबंध होंगे, उड़नदस्ते करेंगे निगरानी

निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा अवधि में यदि किसी दिन स्थानीय अवकाश घोषित होता है, तब भी परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम अनुसार ही आयोजित की जाएगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा।

उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा पर विशेष जोर: परीक्षा समाप्त होते ही उत्तर पुस्तिकाओं को सील कर सुरक्षित रूप से निर्धारित संकलन केंद्रों तक पहुंचाना अनिवार्य होगा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग रूट चार्ट तैयार किए गए हैं, ताकि कापियों के परिवहन में किसी भी प्रकार की देरी न हो। प्रत्येक बंडल पर केंद्र की सील एवं केंद्र अध्यक्ष के हस्ताक्षर होना आवश्यक होगा।