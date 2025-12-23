23 दिसंबर 2025,

ग्वालियर

कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं 20 फरवरी से, नकल रोकने कड़े प्रबंध होंगे, उड़नदस्ते करेंगे निगरानी

कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं 20 फरवरी से प्रारंभ होंगी, जो दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक आयोजित की जाएंगी।

ग्वालियर

image

Rahul Thakur

Dec 23, 2025

students

ग्वालियर. कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं 20 फरवरी से प्रारंभ होंगी, जो दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और नकल मुक्त कराने के लिए प्रत्येक केंद्र पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जाएंगे। राज्य शिक्षा केंद्र ने इसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ये निर्देश जिले के सभी शासकीय, मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों एवं मदरसों पर समान रूप से लागू होंगे।

हर केंद्र पर दो जिम्मेदार अधिकारी

जिले में प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक केंद्र अध्यक्ष एवं एक सहायक केंद्र अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। वहीं डीपीसी द्वारा गठित उड़नदस्ते परीक्षा के दौरान औचक निरीक्षण कर व्यवस्था की निगरानी करेंगे। यदि किसी केंद्र पर सामूहिक नकल या अव्यवस्था पाई जाती है, तो इसकी सीधी जिम्मेदारी केंद्र अध्यक्ष की होगी।

स्थानीय अवकाश का असर नहीं

निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा अवधि में यदि किसी दिन स्थानीय अवकाश घोषित होता है, तब भी परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम अनुसार ही आयोजित की जाएगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा।
उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा पर विशेष जोर: परीक्षा समाप्त होते ही उत्तर पुस्तिकाओं को सील कर सुरक्षित रूप से निर्धारित संकलन केंद्रों तक पहुंचाना अनिवार्य होगा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग रूट चार्ट तैयार किए गए हैं, ताकि कापियों के परिवहन में किसी भी प्रकार की देरी न हो। प्रत्येक बंडल पर केंद्र की सील एवं केंद्र अध्यक्ष के हस्ताक्षर होना आवश्यक होगा।

परीक्षार्थियों और शिक्षकों के लिए सख्त नियम

-डिजिटल गैजेट्स पर पूरी तरह प्रतिबंध : परीक्षा कक्ष में मोबाइल, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना प्रतिबंधित रहेगा।
-प्रवेश पत्र अनिवार्य : छात्रों को मूल प्रवेश पत्र साथ लाना होगा, बिना प्रवेश पत्र के प्रवेश नहीं मिलेगा।
-दिव्यांग विद्यार्थियों को राहत: पात्र दिव्यांग एवं नि:शक्त छात्रों को नियमानुसार अतिरिक्त समय और लेखक की सुविधा दी जाएगी, बशर्ते पूर्व अनुमति ली गई हो।
-पेयजल व रोशनी की व्यवस्था : सभी केंद्र प्रभारियों को पर्याप्त पानी, रोशनी और मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से कक्षा 5वीं व 8वीं की परीक्षा की डेट घोषित कर दी गई है और परीक्षा की गाइडलाइन भी जारी की गई है। दोनों कक्षाओं की परीक्षा को नियम अनुसार कराया जाएगा, परीक्षा में किसी भी प्रकार की नकल नहीं होने दी जाएगी।
रविंद्र सिंह तोमर, डीपीसी ग्वालियर

Published on:

23 Dec 2025 05:44 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं 20 फरवरी से, नकल रोकने कड़े प्रबंध होंगे, उड़नदस्ते करेंगे निगरानी

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

