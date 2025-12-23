23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

ठंड में बढ़ा ‘हार्ट अटैक’ का खतरा: सांस फूलना, घबराहट को न करें नजरअंदाज

शहर में बढ़ती ठंड के साथ ही दिल के दौरे का खतरा भी बढ़ गया है। सांस फूलना, घबराहट और बेचैनी जैसी समस्याओं को इस मौसम में बिल्कुल भी हल्के में न लें, क्योंकि जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है....

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rahul Adityarai Shrivastava

Dec 23, 2025

ठंड में बढ़ा ‘हार्ट अटैक’ का खतरा: सांस फूलना, घबराहट को न करें नजरअंदाज

ठंड में बढ़ा ‘हार्ट अटैक’ का खतरा: सांस फूलना, घबराहट को न करें नजरअंदाज

ग्वालियर. शहर में बढ़ती ठंड के साथ ही दिल के दौरे का खतरा भी बढ़ गया है। सांस फूलना, घबराहट और बेचैनी जैसी समस्याओं को इस मौसम में बिल्कुल भी हल्के में न लें, क्योंकि जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। यह लक्षण कार्डियक बीमारी के गंभीर संकेत हो सकते हैं। जयारोग्य अस्पताल (जेएएच ) समूह के कार्डियोलॉजी विभाग में इन दिनों ऐसे मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। विशेषकर हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और पहले से हृदय रोग से पीडि़त मरीज अधिक संख्या में अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिसमें हर उम्र के लोग शामिल हैं। पिछले तीन-चार दिनों से बढ़ी कड़ाके की सर्दी के चलते कार्डियोलॉजी ओपीडी में मरीजों की संख्या लगभग 90 तक पहुंच गई है।
हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया। दो दिन पहले हजीरा निवासी शशिकांत को हार्ट में तेज दर्द की शिकायत के बाद जेएएच के कार्डियोलॉजी विभाग लाया गया। समय पर पहुंचने और डॉक्टरों द्वारा तत्काल सीपीआर देने के बाद एंजियोग्राफी कराई गई, जिससे उनकी जान बच गई। डॉक्टर भी लगातार मरीजों और उनके परिजनों को यही सलाह दे रहे हैं कि किसी भी लक्षण को नजरअंदाज न करें और समय पर अस्पताल पहुंचें, क्योंकि प्रारंभिक उपचार से ही जान बचाई जा सकती है।

युवाओं में बढ़ता खतरा: बीड़ी-सिगरेट बन रही वजह

अब हार्ट अटैक की समस्या केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही। कार्डियोलॉजी में 25 से 35 साल तक के कई युवा मामले भी आ रहे हैं, जो बीड़ी-सिगरेट का सेवन करते हैं। कुछ समय पहले तक 40 साल के बाद ही लोगों में हार्ट की समस्या देखने को मिलती थी, लेकिन अब युवा अवस्था में ही धूम्रपान के कारण दिल पर असर आने लगा है, जिससे कम उम्र के लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं।

डॉक्टरों की सलाह
ठ्ठ दवाएं नियमित लें: बीपी और हार्ट के मरीजों को अपनी दवाएं नियमित रूप से लेनी चाहिए।
ठ्ठ ठंडी हवा से बचें: सुबह जल्दी ठंडी हवा में टहलने से बचें।
ठ्ठ गर्म कपड़े पहनें: शरीर को ठंड से सुरक्षित रखने के लिए गर्म कपड़े पहनें।
ठ्ठ नियमित जांच: नियमित रूप से ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच कराएं।
ठ्ठ तत्काल डॉक्टर से मिलें: किसी भी असामान्य लक्षण जैसे सांस फूलना, सीने में दर्द, घबराहट, बेचैनी या अत्यधिक पसीना आने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।

लापरवाही भारी पड़ सकती

सर्दी के बढ़ते ही हार्ट के मरीज बढऩे लगे हैं। ऐसे में लापरवाही भारी पड़ सकती है। आने वाले दिनों में सर्दी का असर को देखते हुए नियमित जांच के साथ दवाएं लेते रहें और किसी भी समस्या को हल्के में न लें।
डॉ. पुनीत रस्तोगी, विभागाध्यक्ष, कार्डियोलॉजी, जीआरएमसी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

health news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

23 Dec 2025 06:36 pm

Published on:

23 Dec 2025 06:34 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / ठंड में बढ़ा ‘हार्ट अटैक’ का खतरा: सांस फूलना, घबराहट को न करें नजरअंदाज

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी किए दिशा निर्देश, दोपहर की पाली में होंगे पेपर

ग्वालियर

धांय धांय धांय…की आवाज से हुआ मोहब्बत का अंत, BF बोला- ‘नहीं करूंगा शादी’

Crime News
ग्वालियर

कुलियों के रेट तय, रेलवे की यात्रियों से अपील- ‘ज्यादा रुपए न दें’

North Central Railway
ग्वालियर

सोच-समझकर लें ‘हेल्थ इंश्योरेंस’, 3 केस स्टडी से समझिए लोगों का दर्द

Health insurance policy
Patrika Special News

ग्वालियर बनेगा रैबीज फ्री सिटी, निगम ने राज्य व केंद्र को भेजा एक्शन प्लान, शासन ने दिए ये निर्देश

Gwalior to become rabies-free city
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.