ठंड में बढ़ा ‘हार्ट अटैक’ का खतरा: सांस फूलना, घबराहट को न करें नजरअंदाज

ग्वालियर. शहर में बढ़ती ठंड के साथ ही दिल के दौरे का खतरा भी बढ़ गया है। सांस फूलना, घबराहट और बेचैनी जैसी समस्याओं को इस मौसम में बिल्कुल भी हल्के में न लें, क्योंकि जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। यह लक्षण कार्डियक बीमारी के गंभीर संकेत हो सकते हैं। जयारोग्य अस्पताल (जेएएच ) समूह के कार्डियोलॉजी विभाग में इन दिनों ऐसे मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। विशेषकर हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और पहले से हृदय रोग से पीडि़त मरीज अधिक संख्या में अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिसमें हर उम्र के लोग शामिल हैं। पिछले तीन-चार दिनों से बढ़ी कड़ाके की सर्दी के चलते कार्डियोलॉजी ओपीडी में मरीजों की संख्या लगभग 90 तक पहुंच गई है।

हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया। दो दिन पहले हजीरा निवासी शशिकांत को हार्ट में तेज दर्द की शिकायत के बाद जेएएच के कार्डियोलॉजी विभाग लाया गया। समय पर पहुंचने और डॉक्टरों द्वारा तत्काल सीपीआर देने के बाद एंजियोग्राफी कराई गई, जिससे उनकी जान बच गई। डॉक्टर भी लगातार मरीजों और उनके परिजनों को यही सलाह दे रहे हैं कि किसी भी लक्षण को नजरअंदाज न करें और समय पर अस्पताल पहुंचें, क्योंकि प्रारंभिक उपचार से ही जान बचाई जा सकती है।