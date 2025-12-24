ग्वालियर में बड़ा रेल हादसा टला, एक्सप्रेस ट्रेन से टकराए सांड, क्षतिग्रस्त होकर इंजन फेल

Train Accident Avert :मध्य प्रदेश के ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। शहर के बिरला नगर रेलवे स्टेशन के पास डाउन ट्रैक पर हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि, स्टेशन पर आ रही एक ट्रेन से एक साथ 3 सांड टकरा गए, जिससे रेलगाड़ी का इंजन क्षतिग्रस्त होकर फेल हो गया। इस घटना से यात्रियों को 45 मिनट तक परेशानियों का सामना करना पड़ा। गनीमत रही कि, इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।