ग्वालियर में बड़ा रेल हादसा टला, एक्सप्रेस ट्रेन से टकराए सांड, क्षतिग्रस्त होकर इंजन फेल

एक्सप्रेस ट्रेन से टकराए 3 सांड (Photo Source- Patrika)
Train Accident Avert :मध्य प्रदेश के ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। शहर के बिरला नगर रेलवे स्टेशन के पास डाउन ट्रैक पर हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि, स्टेशन पर आ रही एक ट्रेन से एक साथ 3 सांड टकरा गए, जिससे रेलगाड़ी का इंजन क्षतिग्रस्त होकर फेल हो गया। इस घटना से यात्रियों को 45 मिनट तक परेशानियों का सामना करना पड़ा। गनीमत रही कि, इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।
ग्वालियर के बिरला नगर रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। जानकारी के मुताबिक, ताज एक्सप्रेस से तीन सांड टकरा गए। सांड के टकराने से ट्रेन का इंजन क्षतिग्रस्त हो गया और इंजन फेल हो गया। बताया जा रहा है इंजन के सेंड पाइप और अन्य उपकरण खराब हो गए। सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे।
रेलवे कर्मचारियों ने राहत कार्य शुरू किया। इसके बाद दूसरा लोको लगाकर ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। गनीमत रही कि, इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। लेकिन, इस दौरान यात्रियों को करीब 45 मिनट तक परेशानियों का सामना करना पड़ा।
बड़ी खबरेंView All
ग्वालियर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग