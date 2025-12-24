24 दिसंबर 2025,

बुधवार

ग्वालियर

ग्वालियर में बड़ा रेल हादसा टला, एक्सप्रेस ट्रेन से टकराए सांड, क्षतिग्रस्त होकर इंजन फेल

Train Accident Avert : स्टेशन पर आ रही एक ट्रेन से एक साथ 3 सांड टकरा गए, जिससे रेलगाड़ी का इंजन क्षतिग्रस्त होकर फेल हो गया। इस घटना से यात्रियों को 45 मिनट तक परेशानियों का सामना करना पड़ा।

ग्वालियर

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 24, 2025

Train Accident Avert

एक्सप्रेस ट्रेन से टकराए 3 सांड (Photo Source- Patrika)

Train Accident Avert :मध्य प्रदेश के ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। शहर के बिरला नगर रेलवे स्टेशन के पास डाउन ट्रैक पर हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि, स्टेशन पर आ रही एक ट्रेन से एक साथ 3 सांड टकरा गए, जिससे रेलगाड़ी का इंजन क्षतिग्रस्त होकर फेल हो गया। इस घटना से यात्रियों को 45 मिनट तक परेशानियों का सामना करना पड़ा। गनीमत रही कि, इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।

ग्वालियर के बिरला नगर रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। जानकारी के मुताबिक, ताज एक्सप्रेस से तीन सांड टकरा गए। सांड के टकराने से ट्रेन का इंजन क्षतिग्रस्त हो गया और इंजन फेल हो गया। बताया जा रहा है इंजन के सेंड पाइप और अन्य उपकरण खराब हो गए। सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे।

45 मिनट परेशान हुए यात्री

रेलवे कर्मचारियों ने राहत कार्य शुरू किया। इसके बाद दूसरा लोको लगाकर ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। गनीमत रही कि, इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। लेकिन, इस दौरान यात्रियों को करीब 45 मिनट तक परेशानियों का सामना करना पड़ा।

Published on:

24 Dec 2025 10:49 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / ग्वालियर में बड़ा रेल हादसा टला, एक्सप्रेस ट्रेन से टकराए सांड, क्षतिग्रस्त होकर इंजन फेल

ग्वालियर

