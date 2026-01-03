डिजिटल युग में भी ग्वालियर के एटीएम में नकदी का हाई फ्लो बरकरार

-इन क्षेत्रों के एटीएम में रोजाना 20 से 25 लाख रुपए तक कैश लोड किया जाता है, जो उसी दिन खाली हो जाता है। यही वजह है कि यहां रोजाना कैश भराई होती है।

-अब सिर्फ 100, 200 और 500 के नोटों के कैसेट

-पहले एटीएम में सभी के नोटों के कैसेट लगते थे, लेकिन अब केवल 100, 200 और 500 रुपये के नोटों के कैसेट ही इस्तेमाल हो रहे हैं। इनमें 500 रुपये के नोटों की मांग सबसे ज्यादा है। बल्क निकासी करने वालों को मुख्य रूप से 500 के साथ 200 और 100 के नोट मिलते हैं।