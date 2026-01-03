डिजिटल युग में भी ग्वालियर के एटीएम में नकदी का हाई फ्लो बरकरार

एटीएम
ग्वालियर. यूपीआई और डिजिटल पेमेंट के दौर में जहां लोग छोटे-छोटे लेन-देन भी ऑनलाइन कर रहे हैं, वहां भी शहर के कई एटीएम में नकदी की मांग लगातार बनी हुई है। पत्रिका की पड़ताल में पता चला कि ग्वालियर के व्यावसायिक क्षेत्रों में लगे एटीएम में हर रोज कैश लोड किया जा रहा है और सेम डे वह खाली हो जाता है। कैश निकालने वालों में बुजुर्ग और कारोबारियों की हिस्सेदारी 70% है, जबकि युवा वर्ग मुख्य रूप से डिजिटल करंसी का इस्तेमाल कर रहा है।
शहर में 542 एटीएम संचालित
ग्वालियर में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के कुल 542 एटीएम कार्यरत हैं। इनमें सबसे ज्यादा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 245 एटीएम हैं। अन्य प्रमुख बैंक इस प्रकार हैं:
-पंजाब नेशनल बैंक: 40
-सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई: 33 प्रत्येक
-एचडीएफसी बैंक: 32
-एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ बरोदा: 24 प्रत्येक
-बैंक ऑफ इंडिया: 23
-यूनियन बैंक ऑफ इंडिया: 21
-कैनरा बैंक और आईडीबीआई: 10 प्रत्येक
-अन्य बैंक: 6 से 2 एटीएम तक
इन क्षेत्रों के एटीएम में सबसे ज्यादा कैश निकासी
शहर के सभी एटीएम से कैश निकासी हो रही है, लेकिन कुछ व्यावसायिक क्षेत्रों में यह फ्लो असाधारण रूप से ऊंचा है। इनमें शामिल हैं:
-महाराज बाड़ा
-दीनदयाल नगर
-तानसेन नगर
-सिटी सेंटर
-गोविंदपुरी
-पड़ाव डीआरडीई
-थाटीपुर
मुरार का सदर बाजार
-इन क्षेत्रों के एटीएम में रोजाना 20 से 25 लाख रुपए तक कैश लोड किया जाता है, जो उसी दिन खाली हो जाता है। यही वजह है कि यहां रोजाना कैश भराई होती है।
-अब सिर्फ 100, 200 और 500 के नोटों के कैसेट
-पहले एटीएम में सभी के नोटों के कैसेट लगते थे, लेकिन अब केवल 100, 200 और 500 रुपये के नोटों के कैसेट ही इस्तेमाल हो रहे हैं। इनमें 500 रुपये के नोटों की मांग सबसे ज्यादा है। बल्क निकासी करने वालों को मुख्य रूप से 500 के साथ 200 और 100 के नोट मिलते हैं।
विभागीय अधिकारी का कहना
लोग अपनी सुविधा के अनुसार कैश का उपयोग करते हैं। शहर के व्यापारिक क्षेत्रों में लगे अधिकांश एटीएम में आज भी कैश का फ्लो काफी अच्छा है। युवाओं की तुलना में बुजुर्ग और कारोबारी नकदी को ही ज्यादा सुविधाजनक मानते हैं।
अमिता शर्मा, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (एलडीएम), ग्वालियर
