29 साल से नहीं गए पेट्रोल पम्प, साइकिल से करते हैं सफर

दोस्तों ने उड़ाया मजाक फिर भी नहीं मानी हार

पत्रिका से बातचीत में वह कहते है कि यहां आने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि आज लोग भौतिक चीजों के पीछे कितना भाग रहे हैं। लोग प्राकृतिक दुनिया को नजर अंदाज कर रहे हैं तो उन्होंने साइकिल चलाने का फैसला लिया। जब वह साइकिल से ऑफिस आने लगे तो उनके दोस्तों ने उनका काफी मजाक उड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने साइकिल चलाना बंद नहीं किया। बाद में सूरज को साइकिल चलाते देखकर कई लोग प्रेरणा लेकर साइकिल का सफर शुरू कर चुके हैं। वह बताते हैं कि वह पर्यावरण से बहुत प्यार करते हैं और साइकिल से पैसा तो बचता है ही, शरीर भी स्वस्थ रहता है और प्रदूषण भी नहीं होता है। उन्हें कहीं भी जाना होता है वह साइकिल से ही जाते हैं।