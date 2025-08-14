Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ग्वालियर

29 साल से नहीं गए पेट्रोल पम्प, साइकिल से करते हैं सफर

ग्वालियर. पर्यावरण बचाने और जागरूकता की बात भले ही लोग हर दिन करते हैं, लेकिन इसके लिए शायद कठोर कदम कोई नहीं उठा पाता है। लेकिन जीवाजी विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में पदस्थ सूरज सिंह यादव बीते 29 साल से ऑफिस हो या अन्य कोई काम इनको जाना सिर्फ साइकिल से है। इनके अंदर पर्यावरण [&hellip;]

ग्वालियर

Pravendra Singh Tomar

Aug 14, 2025

  • ऑफिस हो या अन्य काम इनको जाना सिर्फ साइकिल से है..
  • अब तो इनकी पहचान ही साइकिल मैन के नाम से जानी जाती है।
  • वाहन खरीदने में हैं सक्षम मगर लेते नहीं, अब तक 5 साइकिल बदल चुके हैं

ग्वालियर. पर्यावरण बचाने और जागरूकता की बात भले ही लोग हर दिन करते हैं, लेकिन इसके लिए शायद कठोर कदम कोई नहीं उठा पाता है। लेकिन जीवाजी विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में पदस्थ सूरज सिंह यादव बीते 29 साल से ऑफिस हो या अन्य कोई काम इनको जाना सिर्फ साइकिल से है। इनके अंदर पर्यावरण व प्रदूषण बचाने और शरीर को स्वस्थ रखने का ऐसा जज्बा है कि वह 1996 से कभी पेट्रोल पंप पर ही नहीं गए है और हमेशा साइकिल से ही सफर करते हैं। ऐसे में अब इनकी पहचान ही साइकिल मैन के नाम से जानी जाती है। वह जेयू में साइकिल से ही आते-जाते है। सूरज को साइकिल चलाते देखकर कई  लोग उनसे प्रेरणा ले चुके हैं और साइकिल का सफर शुरु कर चुके हैं।

प्रतिदिन 25 से 30 किमी चलाते है साइकिल
सूरज 1995 को अपने गृह जिले भिण्ड को छोडकऱ शहर के पिंटू  पार्क के आगे जडेरूआ कलां में आकर परिवार के साथ बस गए थे। वह 11 अगस्त 1996 से यानि 29 सालों से हर दिन 25 से 30 किमी साइकिल रोजाना चलाकर जेयू कैंपस में आते है। वह जडेरूआ कलां से 13 किमी दूर जीवाजी विश्वविद्यालय में सुबह साढ़े 10 बजे ऑफिस आ जाते हैं और शाम को साढ़े छह बजे साइकिल से ही वापस घर जाते हैं। वह चाहते तो बाइक या गाड़ी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लेने का फैसला लिया है। क्योंकि वह पर्यावरण से प्यार करते हैं। इन 29 सालों में उन्होंने अब तक पांच साइकिल बदली हैं। बाजार भी साइकिल से जाते हैं।

मजाक भी उड़ा मगर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा

दोस्तों ने उड़ाया मजाक फिर भी नहीं मानी हार
पत्रिका से बातचीत में वह कहते है कि यहां आने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि आज लोग भौतिक चीजों के पीछे कितना भाग रहे हैं। लोग प्राकृतिक दुनिया को नजर अंदाज कर रहे हैं तो उन्होंने साइकिल चलाने का फैसला लिया। जब वह साइकिल से ऑफिस आने लगे तो उनके दोस्तों ने उनका काफी मजाक उड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने साइकिल चलाना बंद नहीं किया। बाद में सूरज को साइकिल चलाते देखकर कई लोग प्रेरणा लेकर साइकिल का सफर शुरू कर चुके हैं। वह बताते हैं कि वह पर्यावरण से बहुत प्यार करते हैं और साइकिल से पैसा तो बचता है ही, शरीर भी स्वस्थ रहता है और प्रदूषण भी नहीं होता है। उन्हें कहीं भी जाना होता है वह साइकिल से ही जाते हैं।

कविता से यह दे रहे हैं संदेश
29 सालों से साइकिल से ऑफिस जाने वाले जेयू कर्मचारी सूरज सिंह यादव ने पर्यावरण को लेकर कविता के माध्यम से संदेश देना चाहते है।  गाडिय़ों की शौक शान से हम सबको बीमार मत करो, साइकिल चलाकर और पौधे लगाकर हमारे देश को प्रदूषण से मुक्त करो।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Aug 2025 08:19 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / 29 साल से नहीं गए पेट्रोल पम्प, साइकिल से करते हैं सफर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.