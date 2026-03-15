एमपी में ‘1938’ अवैध कॉलोनियां चिन्हित, ‘145’ की रजिस्ट्री पर लगी रोक

नगर निगम पहले भी कई बार ऐसे अभियान चला चुका है, लेकिन बड़े बिल्डरों या कॉलोनाइजरों पर कभी सख्त कार्रवाई नहीं हुई। अवैध प्लॉटिंग का धंधा आज भी जारी है, जिससे इस बार के अभियान पर भी संदेह गहरा गया है। वैध कॉलोनियों की सूची उपलब्ध निगम सीमा में कुल 297 वैध कॉलोनियां हैं। ग्वालियर में 59, पूर्व में 126, दक्षिण में 23 और ग्रामीण में 89। इनकी सूची नगर निगम की वेबसाइट पर अपलोड है, ताकि लोग केवल वैध जगहों पर निवेश करें।