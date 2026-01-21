हाईकोर्ट सख्त… राजस्व एसीएस पर 25 हजार जुर्माना, कहा- सरकार नहीं, खुद भरो

ग्वालियर. हाईकोर्ट की एकल पीठ ने राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि यह राशि एसीएस को अपने निजी खाते के चेक से जमा करनी होगी, इसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि 24 नवंबर 2025 को दिए गए निर्देश के बावजूद अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अब तक शपथपत्र दाखिल नहीं किया है। कोर्ट ने इसे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बाद भी अधिकारी द्वारा कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई।निर्धारित समय में राशि जमा नहीं की गई, तो प्रधान रजिस्ट्रार को न केवल जुर्माने की वसूली की कार्रवाई करनी होगी, बल्कि अवमानना का मामला भी दर्ज किया जाएगा।