अवैध कॉलोनियों पर फिर चलेगा निगम का बुलडोजर, कलेक्टर–एसपी को निगम ने लिखा पत्र

शहर में धड़ल्ले से पनप रहीं अवैध कॉलोनियों पर नगर निगम एक बार फिर कार्रवाई का दावा कर रहा है। निगम ने इसके लिए कलेक्टर और एसपी को पत्र भेजकर पुलिस बल सहयोग भी मांगा है। प्रस्तावित अभियान 28 जनवरी से शुरू होकर 28 फरवरी तक चलेगा। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह अभियान भी पिछली कार्रवाइयों की तरह सिर्फ फाइलों और नोटिसों तक सीमित रह जाएगा। बता दें कि नगर निगम सीमा क्षेत्र में 1000 से अधिक अवैध कॉलोनियां है। इसमें सबसे अधिक ग्रामीण,पूर्व व दक्षिण विधानसभा में काटी जा रही है। इसको लेकर लगातार जनसुनाई में शिकायतें भी आ रही है, लेकिन जनप्रतिनिधियों,पार्षद व अफसरों के हस्तक्षेप से भवन शाखा के अफसर इन पर कार्रवाई भी नहीं कर पा रहे है।