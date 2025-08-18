2024 में 74 हजार मतदाताओं के नाम, फोटो एक जैसे थे, 15 दिन बीते, पुनरीक्षण नहीं आया, वेबसाइट भी बंद

मतदाता सूचियों में गड़बड़ी के आरोप के बाद पुनरीक्षण कार्यक्रम में लगातार देर होती जा रही है। अगस्त के 15 दिन बीतने के बाद भी न पुनरीक्षण कार्यक्रम आया और न डेमोग्राफिक सिमिलर इंट्री (डीएसई) वाले मतदाताओं के नाम। अब वेबसाइट भी बंद हो गई है। वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस पर चल रही है। इससे नए वोटर भी नहीं जुड़ पा रहे है। न सुधार कर पा रहे हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोनिक डेवलपमेंट कार्पोरेशन ने एक घर में 11 से ज्यादा मतदाताओं के सर्वे का फॉरमेट बदल दिया है। नए फॉरमेट को नगरीय निकाय व पंचायतों को भेज दिया है। वहीं, कांग्रेस हाईकमान ने अपने जिला अध्यक्षों को आदेश जारी किए हैं कि वह भी अपने स्तर पर मतदाता सूची का सर्वे कराए। मृतक व दोहरे नाम वाले मतदाताओं की पहचान करें।