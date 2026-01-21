एलएनआईपीई में अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स कोचिंग को मिलेगा नया आयाम

कार्यक्रम के प्रारंभ में डॉ. सचिन गुप्ता ने मुख्य अतिथि प्रो. कल्पना शर्मा का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। अपने संबोधन में प्रो. शर्मा ने कहा कि आधुनिक एथलेटिक्स प्रशिक्षण में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और कोचेज़ एजुकेशन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने भारत में तेजी से उभरते खेल परिदृश्य में प्रशिक्षित और प्रमाणित कोचों की आवश्यकता पर विशेष बल दिया।