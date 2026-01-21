एलएनआईपीई में अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स कोचिंग को मिलेगा नया आयाम

एलएनआईपीई में आयोजित कोचिंग प्रोग्राम में शामिल कोच
ग्वालियर. लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (एलएनआईपीई), ग्वालियर में 21 से 26 जनवरी 2026 तक आयोजित World Athletics Coaches Education Program Level-1 का शुभारंभ बुधवार को गरिमामयी वातावरण में हुआ। इस अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (AFI) द्वारा किया जा रहा है।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एलएनआईपीई की कुलपति प्रो. कल्पना शर्मा उपस्थित रहीं, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में कुलसचिव डॉ. यतेंद्र कुमार सिंह ने सहभागिता की। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से डॉ. जे.पी. बुकर एवं डॉ. सतपाल यादव ने प्रतिभागी कोचों को प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा, उद्देश्यों और अपेक्षित परिणामों की जानकारी दी।
कार्यक्रम के प्रारंभ में डॉ. सचिन गुप्ता ने मुख्य अतिथि प्रो. कल्पना शर्मा का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। अपने संबोधन में प्रो. शर्मा ने कहा कि आधुनिक एथलेटिक्स प्रशिक्षण में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और कोचेज़ एजुकेशन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने भारत में तेजी से उभरते खेल परिदृश्य में प्रशिक्षित और प्रमाणित कोचों की आवश्यकता पर विशेष बल दिया।
यह छह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिभागी कोचों को विश्वस्तरीय एथलेटिक्स प्रशिक्षण के सिद्धांतों, तकनीकों और व्यावहारिक पहलुओं से परिचित कराएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य देश में एथलेटिक्स कोचिंग की गुणवत्ता को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करना है।
