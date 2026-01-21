21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

एलएनआईपीई में अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स कोचिंग को मिलेगा नया आयाम

एलएनआईपीई ग्वालियर में विश्व एथलेटिक्स कोचेज़ एजुकेशन प्रोग्राम लेवल-1 का शुभारंभ

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rahul Singh

Jan 21, 2026

21 से 26 जनवरी तक चलेगा अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

एलएनआईपीई में आयोजित कोचिंग प्रोग्राम में शामिल कोच

ग्वालियर. लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (एलएनआईपीई), ग्वालियर में 21 से 26 जनवरी 2026 तक आयोजित World Athletics Coaches Education Program Level-1 का शुभारंभ बुधवार को गरिमामयी वातावरण में हुआ। इस अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (AFI) द्वारा किया जा रहा है।

कुलपति प्रो. कल्पना शर्मा रहीं मुख्य अतिथि

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एलएनआईपीई की कुलपति प्रो. कल्पना शर्मा उपस्थित रहीं, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में कुलसचिव डॉ. यतेंद्र कुमार सिंह ने सहभागिता की। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से डॉ. जे.पी. बुकर एवं डॉ. सतपाल यादव ने प्रतिभागी कोचों को प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा, उद्देश्यों और अपेक्षित परिणामों की जानकारी दी।

कोचेज़ एजुकेशन पर दिया जोर

कार्यक्रम के प्रारंभ में डॉ. सचिन गुप्ता ने मुख्य अतिथि प्रो. कल्पना शर्मा का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। अपने संबोधन में प्रो. शर्मा ने कहा कि आधुनिक एथलेटिक्स प्रशिक्षण में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और कोचेज़ एजुकेशन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने भारत में तेजी से उभरते खेल परिदृश्य में प्रशिक्षित और प्रमाणित कोचों की आवश्यकता पर विशेष बल दिया।

छह दिन मिलेगा विश्वस्तरीय प्रशिक्षण

यह छह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिभागी कोचों को विश्वस्तरीय एथलेटिक्स प्रशिक्षण के सिद्धांतों, तकनीकों और व्यावहारिक पहलुओं से परिचित कराएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य देश में एथलेटिक्स कोचिंग की गुणवत्ता को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करना है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

21 Jan 2026 07:02 pm

Published on:

21 Jan 2026 07:00 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / एलएनआईपीई में अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स कोचिंग को मिलेगा नया आयाम

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

खेल शिक्षा और प्रशिक्षण को नई दिशा देगा आयोजन

केन्द्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया होंगे शामिल
ग्वालियर

19 सड़कें अब भी जानलेवा, 125 करोड़ के बजट के बावजूद 5 लाख लोग धूल और गड्ढों से बेहाल

कायाकल्प योजना फाइलों में अटकी: दो साल से अधूरा निर्माण, ठेकेदारों की मनमानी व अफसरों की लापरवाही जिम्मेदार, शहर की 78 में से 19 सड़कें अब तक शुरू भी नहीं
समाचार

2 फरवरी से शुरू होगा परीक्षा सामग्री वितरण, प्रवेश पत्र जारी

ग्वालियर

पनिहार के जंगल से खेत में घुसा चीता, मटर तोड़ रहे मजदूरों में दहशत

. पनिहार क्षेत्र के जंगल से सटे खेत में मंगलवार सुबह मटर तोड़ रहे मजदूरों के बीच अचानक एक चीता आ पहुंचा। चीते को देखते ही खेत में काम कर रहे मजदूर घबरा गए और अफरा-तफरी मच गई।
समाचार

हाईकोर्ट सख्त… राजस्व एसीएस पर 25 हजार जुर्माना, कहा- सरकार नहीं, खुद भरो

ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.