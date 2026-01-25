बिना अनुमति के जेयू में निर्माण कार्य पर निगम ने लगाई रोक, कार्य बंद, अब राशि लैप्स होने का संकट

जीवाजी विश्वविद्यालय में विकास के नाम पर चल रहे निर्माण कार्यों पर अब पूरी तरह से ब्रेक लग गया है। नगर निगम ने बिना अनुमति चल रहे निर्माण कार्यों पर सख्ती दिखाते हुए रोक लगा दी है, जिसके बाद विश्वविद्यालय परिसर में कामकाज ठप हो गया है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि पीएम उषा योजना के तहत मिली 100 करोड़ रुपए की राशि में से निर्माण कार्यों के लिए निर्धारित 50 करोड़ रुपए के लैप्स होने का खतरा खड़ा हो गया है। इस पूरे मामले की जड़ में मध्य प्रदेश भवन विकास निगम, नगर निगम और जीवाजी विश्वविद्यालय के बीच तालमेल की भारी कमी और आपसी टकराव सामने आया है। एक ओर जीवाजी विश्वविद्यालय पर नगर निगम का करीब छह करोड़ रुपए का संपत्तिकर (सेवाकर शुल्क) बकाया है, वहीं दूसरी ओर इसी बकाया के चलते विश्वविद्यालय निगम से निर्माण संबंधी अनुमतियां लेने से बचता नजर आ रहा है। हालांकि इसमें अहम रोल मध्य प्रदेश भवन विकास निगम का भी है,क्योंकि उन्हें भी निर्माण कार्य से संबंधी अनुमति लेनी थी।