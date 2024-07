Jyotiraditya Scindia: अब चलेंगी बंद पड़ी पुरानी ट्रेनें ! रेल मंत्री से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मांगी ये 6 सौगातें

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज ग्वालियर-चंबल रेल संभाग के विकास और ग्वालियर को IT हब बनाने के मुद्दे पर रेल एवं IT मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की।



केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में IT कॉन्क्लेव आयोजित करने, ग्वालियर रेलवे स्टेशन के निर्माण… pic.twitter.com/j1ru17HadC