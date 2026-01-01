खेलो एमपी यूथ गेम्स: पिट्टू गेम में इंदौर का डबल धमाका, हॉकी में ग्वालियर सहित चार टीमें फाइनल में

पिट्टू गेम में इंदौर ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में चैंपियन बनकर अपना दबदबा साबित किया।
ग्वालियर. राज्य स्तरीय खेलो एमपी यूथ गेम्स के अंतर्गत शुक्रवार को खेल मैदानों पर रोमांच चरम पर रहा। महिला हॉकी के प्री-क्वार्टर फाइनल और क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिली, वहीं पिट्टू गेम में इंदौर ने पुरुष और महिला—दोनों वर्गों में चैंपियन बनकर अपना दबदबा साबित किया।
महिला हॉकी के मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्वालियर, शिवपुरी, भोपाल और रायसेन की टीमों ने फाइनल में प्रवेश किया। अब 31 जनवरी को महिला हॉकी और बैडमिंटन के फाइनल मुकाबले कम्पू स्थित जिला खेल परिसर में खेले जाएंगे।
पुरुष वर्ग के फाइनल में इंदौर ने जबलपुर को 54 अंकों से हराकर स्वर्ण पदक जीता। जबलपुर को रजत और नर्मदापुरम को कांस्य पदक मिला।
महिला वर्ग में भी इंदौर ने 51 अंकों के अंतर से जबलपुर को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। जबलपुर को रजत और शहडौल को कांस्य पदक मिला।
पिट्टू गेम की मेडल सेरेमनी में राष्ट्रीय पिट्टू खेल संघ के अध्यक्ष हरिनारायण राव यादव, कोषाध्यक्ष सूरज कैरी, जिला कोषालय अधिकारी अरविंद शर्मा एवं संभागीय खेल अधिकारी मुरैना प्रशांत कुमार कुशवाह विशेष रूप से मौजूद रहे।
