ग्वालियर

खेलो एमपी यूथ गेम्स: पिट्टू गेम में इंदौर का डबल धमाका, हॉकी में ग्वालियर सहित चार टीमें फाइनल में

राज्य स्तरीय खेलो एमपी यूथ गेम्स के अंतर्गत शुक्रवार को खेल मैदानों पर रोमांच चरम पर रहा।

ग्वालियर

Rahul Singh

Jan 30, 2026

पुरुष वर्ग के फाइनल में इंदौर ने जबलपुर को 54 अंकों से हराकर स्वर्ण पदक जीता।

पिट्टू गेम में इंदौर ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में चैंपियन बनकर अपना दबदबा साबित किया।

ग्वालियर. राज्य स्तरीय खेलो एमपी यूथ गेम्स के अंतर्गत शुक्रवार को खेल मैदानों पर रोमांच चरम पर रहा। महिला हॉकी के प्री-क्वार्टर फाइनल और क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिली, वहीं पिट्टू गेम में इंदौर ने पुरुष और महिला—दोनों वर्गों में चैंपियन बनकर अपना दबदबा साबित किया।

महिला हॉकी के मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्वालियर, शिवपुरी, भोपाल और रायसेन की टीमों ने फाइनल में प्रवेश किया। अब 31 जनवरी को महिला हॉकी और बैडमिंटन के फाइनल मुकाबले कम्पू स्थित जिला खेल परिसर में खेले जाएंगे।

हॉकी | प्री-क्वार्टर फाइनल परिणाम

  • गुना ने उज्जैन को 3-0 से हराया
  • सागर ने बैतूल को 6-1 से पराजित किया
  • शिवपुरी ने इंदौर को 5-0 से शिकस्त दी
  • रायसेन ने नर्मदापुरम को 3-0 से हराया

हॉकी | क्वार्टर फाइनल परिणाम

  • ग्वालियर ने गुना को 11-0 से रौंदा
  • शिवपुरी ने जबलपुर को 2-1 से हराया
  • भोपाल ने सागर को 2-1 से मात दी
  • रायसेन ने मंदसौर को 2-1 से पराजित किया

पिट्टू गेम | इंदौर का दबदबा

पुरुष वर्ग के फाइनल में इंदौर ने जबलपुर को 54 अंकों से हराकर स्वर्ण पदक जीता। जबलपुर को रजत और नर्मदापुरम को कांस्य पदक मिला।
महिला वर्ग में भी इंदौर ने 51 अंकों के अंतर से जबलपुर को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। जबलपुर को रजत और शहडौल को कांस्य पदक मिला।

मेडल सेरेमनी में रहे विशिष्ट अतिथि

पिट्टू गेम की मेडल सेरेमनी में राष्ट्रीय पिट्टू खेल संघ के अध्यक्ष हरिनारायण राव यादव, कोषाध्यक्ष सूरज कैरी, जिला कोषालय अधिकारी अरविंद शर्मा एवं संभागीय खेल अधिकारी मुरैना प्रशांत कुमार कुशवाह विशेष रूप से मौजूद रहे।

Updated on:

30 Jan 2026 11:06 pm

Published on:

30 Jan 2026 11:05 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / खेलो एमपी यूथ गेम्स: पिट्टू गेम में इंदौर का डबल धमाका, हॉकी में ग्वालियर सहित चार टीमें फाइनल में
