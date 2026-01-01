खेलो एमपी यूथ गेम्स: पिट्टू गेम में इंदौर का डबल धमाका, हॉकी में ग्वालियर सहित चार टीमें फाइनल में

पुरुष वर्ग के फाइनल में इंदौर ने जबलपुर को 54 अंकों से हराकर स्वर्ण पदक जीता। जबलपुर को रजत और नर्मदापुरम को कांस्य पदक मिला।

महिला वर्ग में भी इंदौर ने 51 अंकों के अंतर से जबलपुर को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। जबलपुर को रजत और शहडौल को कांस्य पदक मिला।