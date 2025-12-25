कैलाश खेर की सुरमयी प्रस्तुतियों ने बांधा समां

ग्वालियर. संगीत नगरी ग्वालियर में मनाया गया ग्वालियर गौरव दिवस सुरों, श्रद्धा और उत्साह से सराबोर रहा। समारोह का शुभारंभ प्रभारी एवं जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर और दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सहित जनप्रतिनिधि भी मंच पर उपस्थित रहे।