कैलाश खेर की सुरमयी प्रस्तुतियों ने बांधा समां

मेला मैदान के विशाल मंच पर विश्व विख्यात गायक कैलाश खेर ने देशभक्ति, सूफियाना और भावपूर्ण गीतों की प्रस्तुति दी।
ग्वालियर. संगीत नगरी ग्वालियर में मनाया गया ग्वालियर गौरव दिवस सुरों, श्रद्धा और उत्साह से सराबोर रहा। समारोह का शुभारंभ प्रभारी एवं जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर और दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सहित जनप्रतिनिधि भी मंच पर उपस्थित रहे।
सिलावट ने कहा कि ग्वालियर की धरती संगीत एवं संस्कृति की धरोहर है और यही नगरी कवि-हृदय अटल जी की जन्मस्थली भी है। उन्होंने कहा कि अटल जी ने देश को विकास की नई दिशा दी और प्रदेश सरकार उसी विचारधारा पर आगे बढ़ रही है।
उनकी बुलंद आवाज़ और संवेदनशील गायकी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया कभी गीत श्रद्धा बनकर झरे, तो कभी उत्साह और आत्मचिंतन में ढल गए। पूरे परिसर में संगीत और गौरव की गूंज छा गई।
कार्यक्रम में उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति, संभागीय आयुक्त मनोज खत्री, कलेक्टर रुचिका चौहान, वायुसेना अधिकारी, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी नागरिक शामिल हुए।
