14 जनवरी को खत्म हो चुका खरमास, शुक्र ग्रह अस्त होने के कारण 4 फरवरी से फिर सुनाई देगी शहनाई की गूंज

मकर संक्रांति से मलमास (खरमास) तो समाप्त हो गया था लेकिन अभी 13 दिन और शादी की शहनाइयां बजने का इंतजार करना होगा। शुक्र ग्रह के अस्त होने के कारण जनवरी में कोई लग्न मुहूर्त नहीं है। हालांकि 23 जनवरी को वसंत पंचमी के अबूझ मुहूर्त में तगड़ा सहालग रहेगा। है। इसके उदित होने के बाद 4 फरवरी को सीजन का पहला सहालग होगा। पूरे साल में 53 दिन विवाह मुहूर्त रहेंगे। आमतौर पर मकर संक्रांति के बाद शादी विवाह की शुरुआत हो जाती है। वहीं जिन परिवारों में फरवरी माह में शादियां हैं उन्होंने खरीदारी प्रारंभ कर दी है, जिसके चलते बाजार फिर से गुलजार होने लगे हैं। खरीदारी के लिए 23 जनवरी को वसंत पंचमी, रवि परिघ और शिव योग, 25 जनवरी को रवि योग, 27 व 28 जनवरी को सर्वार्थ सिद्धि योग, 29 जनवरी को मृगशिरा नक्षत्र, जया एकादशी, 1 फरवरी को रवि पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, 2 फरवरी को सोम पुष्य जैसे विशेष योग भी पडऩे जा रहे हैं।