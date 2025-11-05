416 साल में 416 दिन खुला भगवान कार्तिकेय का मंदिर: साल में एक बार खुलता है, आधी रात हुआ गंगाजल अभिषेक

पौराणिक कथा के अनुसार, भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने पुत्रों गणेश और कार्तिकेय से तीनों लोकों की परिक्रमा करने को कहा था। गणेश ने यह परिक्रमा पूरी की, जिससे वे पहले पूजे गए। इससे नाराज होकर कार्तिकेय ने शाप दिया था कि जो उनके दर्शन करेगा, वह सात जन्मों तक नरक भोगेगा। बाद में शिव-पार्वती के समझाने पर कार्तिकेय ने वचन दिया कि जो कार्तिक पूर्णिमा पर उनकी पूजा करेगा, उसकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तभी से भगवान कार्तिकेय के दर्शन केवल कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही किए जाते हैं। इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालु मनोकामना पूरी होने पर 364 बत्तियों का दीपक अर्पित करते हैं।