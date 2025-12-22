तानसेन की नगरी में दम तोड़ रही संगीत शिक्षा

ग्वालियर. शास्त्रीय संगीत की महान परंपरा और तानसेन की विरासत के लिए विख्यात ग्वालियर आज अपनी संगीत शिक्षा को बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय तानसेन संगीत समारोह के समापन के बीच शिक्षक पदों पर वर्षों से भर्ती न होना, नीतिगत अस्थिरता और प्रशासनिक उदासीनता के कारण शहर के तीन सरकारी अनुदानित संगीत विद्यालय - भारतीय संगीत, तानसेन संगीत व शंकर गांधर्व संगीत विद्यालय - अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं।