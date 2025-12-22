22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

तानसेन की नगरी में दम तोड़ रही संगीत शिक्षा

शास्त्रीय संगीत की महान परंपरा और तानसेन की विरासत के लिए विख्यात ग्वालियर आज अपनी संगीत शिक्षा को बचाने की जद्दोजहद कर रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rahul Thakur

Dec 22, 2025

tansen

ग्वालियर. शास्त्रीय संगीत की महान परंपरा और तानसेन की विरासत के लिए विख्यात ग्वालियर आज अपनी संगीत शिक्षा को बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय तानसेन संगीत समारोह के समापन के बीच शिक्षक पदों पर वर्षों से भर्ती न होना, नीतिगत अस्थिरता और प्रशासनिक उदासीनता के कारण शहर के तीन सरकारी अनुदानित संगीत विद्यालय - भारतीय संगीत, तानसेन संगीत व शंकर गांधर्व संगीत विद्यालय - अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं।

पद स्वीकृत, व्यवस्थाएं जर्जर

तीनों विद्यालयों में शिक्षक पद स्वीकृत होने के बावजूद अप्रेल 2000 के बाद एक भी स्थायी नियुक्ति नहीं हुई। 1970-80 के दशक में नियुक्त शिक्षक सेवानिवृत्त होते गए और उनकी जगह कोई नहीं आया। आज हालात यह हैं कि प्रत्येक विद्यालय में दो-तीन शिक्षक ही बचे हैं, कई विषयों की कक्षाएं बंद हो चुकी हैं। 75 वर्षीय शिक्षक आज भी कक्षाएं ले रहे हैं।

तीन इलाके, एक जैसी अनदेखी…

तीनों संस्थान अलग-अलग सामाजिक और भौगोलिक क्षेत्रों के विद्यार्थियों को संगीत शिक्षा उपलब्ध कराते रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत संध्या कक्षाएं थीं, जिससे स्कूल, कॉलेज और नौकरीपेशा युवा संगीत सीख पाते थे।

अप्रेल, 2000 के बाद नहीं हुई कोई भर्ती

संगीत विद्यालय: 3 (हुजरात, किलागेट, कंपू)
स्थापना: 1970 का दशक
कोर्स: 2, 4 और 6 वर्षीय डिप्लोमा
कार्यरत शिक्षक: केवल 2-3
नई भर्ती: अप्रेल 2000 के बाद शून्य
मेंटेनेंस ग्रांट: कभी नहीं
फीस: क्र25 से बढ़कर क्र100
कोर्ट केस: 4-5 साल से लंबित
आशंका: 2-3 साल में संस्थान बंद

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Dec 2025 05:51 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / तानसेन की नगरी में दम तोड़ रही संगीत शिक्षा

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

विदेशों में बैठे साइबर फ्रॉड दिल्ली-मुंबई के सीबीआइ आइबी दफ्तरों का माहौल खींच एमपी में कर रहे ठगी

cyber frauds
ग्वालियर

शर्तों का उल्लंघन, बारिश के पानी की निकासी नहीं की, टाउनशिप की अनुमति निरस्त करने कलेक्टर सहित न्यूट्रिक बिल्डर को नोटिस

हाईकोर्ट ने 6 सप्ताह में मांगा है जवाब , - बारिश के पानी की निकासी की उचित व्यवस्था बनाने की शर्त पर दी थी टाउनशिप की अनुमति, टेकनपुर के पास बझेरा पंचायत में आरडी गुप्ता की फर्म ने विकसित की है टाउनशिप ग्वालियर
ग्वालियर

18 साल पुरानी आबकारी एसआइ परीक्षा की कॉपी जांचेगी एक्सपर्ट कमेटी, जानिए क्या है मामला

18 साल पुरानी आबकारी एसआइ परीक्षा की कॉपी जांचेगी एक्सपर्ट कमेटी, जानिए क्या है मामला
ग्वालियर

एमपी के इस जिले में ठंड के कारण स्कूलों का समय बदला, अब यह रहेगी टाइमिंग

gwalior
ग्वालियर

सस्ती लागत और बेहतर माइलेज से सीएनजी वाहनों की बढ़ती मांग

ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.