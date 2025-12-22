शर्तों का उल्लंघन, बारिश के पानी की निकासी नहीं की, टाउनशिप की अनुमति निरस्त करने कलेक्टर सहित न्यूट्रिक बिल्डर को नोटिस

दरअसल ग्रेविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर बझेरा पंचायत में 5.901 हेक्टेयर भूमि पर टाउनशिप विकसित कर रहे हैं। 30 जुलाई 2025 को ग्रेविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर को कॉलोनी विकसित करने की अनुमति दी। इसमें शर्त लगाई कि बारिश के पानी को निकालने की व्यवस्था करेंगे और पार्क के साथ-साथ पार्क भी बनाएंगे। अन्य मूलभूत सुविधाएं भी विकसित करेंगे, लेकिन अनुमति मिलने के बाद नियमों को ताक पर रख दिया। बारिश के पानी निकासी रोक दी। नहर का वाटर पोर्स भी तोड़ दिया। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बाउंड्रीवॉल भी खड़ी कर दी। इसको लेकर जीपी अरजरिया ने जिला प्रशासन सहित अन्य विभागों में शिकायत की। शर्तों का उल्लंघन होने पर सभी एनओसी निरस्त करने की मांग की, लेकिन प्रशासन, टीएंडसीपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके चलते जीपी अरजरिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद मध्य प्रदेश शासन, कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ, एसडीएम भितरवार, संयुक्त संचालक टीएंडसीपी व ग्रेविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर पीवीटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।