माधवराव सिंधिया मेले में होगा रोमांचक दंगल, जीत के लिए भिड़ेंगे पहलवान

ग्वालियर मेले में दंगल की तैयारियां जोरों पर
ग्वालियर। माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेले में इस साल भी पारंपरिक कुश्ती (दंगल) का आयोजन किया जा रहा है। दंगल की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रतियोगिता 19 जनवरी से शुरू होगी, जिसमें पुरुष और महिला पहलवानों के लिए अलग-अलग मुकाबले होंगे।
पुरुष पहलवानों की प्रतियोगिताएं:
महिला पहलवानों की प्रतियोगिताएं:
पुरस्कार:
दंगल के नोडल अधिकारी और जिला खेल व युवा कल्याण अधिकारी जोसेफ बक्सला ने बताया कि प्रतियोगिता में सुरक्षा और पारंपरिक अंदाज का पूरा ध्यान रखा जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले पहलवानों को उनके वजन के अनुसार निर्धारित वर्ग में मुकाबला करना होगा।
प्रतियोगिता में दर्शकों को रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे, जिसमें पुरुष और महिला पहलवान अपनी ताकत और कुशलता का प्रदर्शन करेंगे।
