होम ग्राउंड पर भी नहीं चमक पाया मप्र, 69वीं राष्ट्रीय शालेय स्केटिंग में सिर्फ 2 स्वर्ण,15वें स्थान पर सिमटा प्रदर्शन

प्रतियोगिता में सीबीएसई बोर्ड की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए सर्वाधिक पदक जीते और पहला स्थान हासिल किया। वहीं पंजाब दूसरे और आंध्रप्रदेश तीसरे स्थान पर रहा। इन टीमों के स्केटर्स ने गति, संतुलन और तकनीक के दम पर निर्णायक बढ़त बनाई।मध्यप्रदेश के लिए दो स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी ही राज्य के सम्मान को बचाने का सहारा बने, लेकिन समग्र प्रदर्शन अपेक्षाओं से काफी कमजोर रहा।