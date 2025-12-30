होम ग्राउंड पर भी नहीं चमक पाया मप्र, 69वीं राष्ट्रीय शालेय स्केटिंग में सिर्फ 2 स्वर्ण,15वें स्थान पर सिमटा प्रदर्शन

ग्वालियर. स्केटिंग प्रतियोगिता में भाग लेते स्केटिंग खिलाड़ी
ग्वालियर. 69वीं राष्ट्रीय शालेय स्केटिंग प्रतियोगिता में मेजबान मध्यप्रदेश का प्रदर्शन उम्मीदों के विपरीत रहा। अपने ही गृह मैदान पर खेलने के बावजूद मप्र के स्केटर्स केवल दो स्वर्ण पदक ही जीत पाए, जिसके चलते राज्य को पदक तालिका में 15वाँ स्थान मिला। प्रदर्शन को लेकर खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों में निराशा देखी गई।
प्रतियोगिता में सीबीएसई बोर्ड की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए सर्वाधिक पदक जीते और पहला स्थान हासिल किया। वहीं पंजाब दूसरे और आंध्रप्रदेश तीसरे स्थान पर रहा। इन टीमों के स्केटर्स ने गति, संतुलन और तकनीक के दम पर निर्णायक बढ़त बनाई।मध्यप्रदेश के लिए दो स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी ही राज्य के सम्मान को बचाने का सहारा बने, लेकिन समग्र प्रदर्शन अपेक्षाओं से काफी कमजोर रहा।
मप्र टीम के प्रदर्शन को लेकर खेल विशेषज्ञों का मानना है कि सबसे बड़ी कमजोरी समय पर प्रशिक्षण कैंप का आयोजन न होना रही।
नियमित कैंप और मैच-प्रैक्टिस न मिलने के कारण खिलाड़ी:
इसी कमी का असर परिणामों में भी दिखा और कई स्पर्धाओं में खिलाड़ी पिछड़ते चले गए। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि संगठित ट्रेनिंग कैंप और प्री-टूर्नामेंट तैयारी की जाती, तो मध्यप्रदेश अपने घरेलू मैदान का लाभ उठाते हुए बेहतर पदक हासिल कर सकता था।
बड़ी खबरेंView All
ग्वालियर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग