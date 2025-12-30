नमकीन फैक्ट्री में भीषण आग, तीन गैस सिलेंडर फटे, इलाके में दहशत

ग्वालियर. सिकंदर कंपू के सांवरिया धाम कॉलोनी स्थित एक नमकीन फैक्ट्री में सोमवार देर रात शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग फैलते ही फैक्ट्री में रखे तीन गैस सिलेंडर धमाकों के साथ फट गए, जिससे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। तेज धमाकों की आवाज सुनकर लोग घबरा कर अपने घरों से बाहर निकल आए। कुछ परिवार सुरक्षा के लिए कॉलोनी छोड़कर दूसरी जगह चले गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार एक महिला और बच्चे के झुलसने की बात सामने आई है।