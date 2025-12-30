30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

नमकीन फैक्ट्री में भीषण आग, तीन गैस सिलेंडर फटे, इलाके में दहशत

घनी आबादी के बीच चल रही थी फैक्ट्री, दमकल की तीन गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rahul Singh

Dec 30, 2025

घनी आबादी के बीच चल रही थी फैक्ट्री, दमकल की तीन गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू

नमकीन फैक्ट्री में आग, तीन सिलेंडर फटे। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। प्रशासन ने जांच शुरू की।

ग्वालियर. सिकंदर कंपू के सांवरिया धाम कॉलोनी स्थित एक नमकीन फैक्ट्री में सोमवार देर रात शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग फैलते ही फैक्ट्री में रखे तीन गैस सिलेंडर धमाकों के साथ फट गए, जिससे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। तेज धमाकों की आवाज सुनकर लोग घबरा कर अपने घरों से बाहर निकल आए। कुछ परिवार सुरक्षा के लिए कॉलोनी छोड़कर दूसरी जगह चले गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार एक महिला और बच्चे के झुलसने की बात सामने आई है।

सूचना मिलते ही तीन दमकल गाड़ियाँ मौके पर पहुँचीं और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में फैक्ट्री में रखा कच्चा माल, तैयार नमकीन, पैकिंग सामग्री और मशीनें पूरी तरह जलकर नष्ट हो गईं।

घनी आबादी के बीच चल रही थी यूनिट, प्रशासन सख्त

घटना की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर रुचिका चौहान और नगर निगम आयुक्त संजय प्रिय के निर्देश पर एक संयुक्त टीम ने स्थल का निरीक्षण किया और आसपास के रहवासियों की सुरक्षा की समीक्षा की। प्रशासन ने फैक्ट्री के संचालन और सुरक्षा मानकों की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अवैध या असुरक्षित औद्योगिक इकाई की जानकारी तुरंत संबंधित विभाग को दें, ताकि हादसों को रोका जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Dec 2025 12:46 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / नमकीन फैक्ट्री में भीषण आग, तीन गैस सिलेंडर फटे, इलाके में दहशत

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अभी गांव-गांव बस के लिए करना होगा इंतजार, पहले चरण में इंदौर-उज्जैन, फिर जबलपुर; उसके बाद आएगा ग्वालियर का नंबर

अभी गांव-गांव बस के लिए करना होगा इंतजार, पहले चरण में इंदौर-उज्जैन, फिर जबलपुर; उसके बाद आएगा ग्वालियर का नंबर
ग्वालियर

न्यू ईयर पार्टियों पर आबकारी विभाग की कड़ी निगरानी, बिना लाइसेंस शराब परोसने पर होगी कार्रवाई

आबकारी विभाग ने चेतावनी जारी की है
ग्वालियर

होम ग्राउंड पर भी नहीं चमक पाया मप्र, 69वीं राष्ट्रीय शालेय स्केटिंग में सिर्फ 2 स्वर्ण,15वें स्थान पर सिमटा प्रदर्शन

69वीं राष्ट्रीय शालेय स्केटिंग प्रतियोगिता
ग्वालियर

युवाओं के सफर की नई पहचान ‘राइडर कैब’, कम समय और कम खर्च में मिल रही राइडर कैब की सुविधा

cab rider
ग्वालियर

ग्वालियर में 30 दिसंबर को स्कूलों में छुट्टी घोषित, कलेक्टर का आदेश जारी

School Holiday
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.