नमकीन फैक्ट्री में भीषण आग, तीन गैस सिलेंडर फटे, इलाके में दहशत

नमकीन फैक्ट्री में आग, तीन सिलेंडर फटे। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। प्रशासन ने जांच शुरू की।
ग्वालियर. सिकंदर कंपू के सांवरिया धाम कॉलोनी स्थित एक नमकीन फैक्ट्री में सोमवार देर रात शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग फैलते ही फैक्ट्री में रखे तीन गैस सिलेंडर धमाकों के साथ फट गए, जिससे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। तेज धमाकों की आवाज सुनकर लोग घबरा कर अपने घरों से बाहर निकल आए। कुछ परिवार सुरक्षा के लिए कॉलोनी छोड़कर दूसरी जगह चले गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार एक महिला और बच्चे के झुलसने की बात सामने आई है।
सूचना मिलते ही तीन दमकल गाड़ियाँ मौके पर पहुँचीं और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में फैक्ट्री में रखा कच्चा माल, तैयार नमकीन, पैकिंग सामग्री और मशीनें पूरी तरह जलकर नष्ट हो गईं।
घटना की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर रुचिका चौहान और नगर निगम आयुक्त संजय प्रिय के निर्देश पर एक संयुक्त टीम ने स्थल का निरीक्षण किया और आसपास के रहवासियों की सुरक्षा की समीक्षा की। प्रशासन ने फैक्ट्री के संचालन और सुरक्षा मानकों की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अवैध या असुरक्षित औद्योगिक इकाई की जानकारी तुरंत संबंधित विभाग को दें, ताकि हादसों को रोका जा सके।
