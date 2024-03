Mawa prepared सपरेटा दूध से तैयार किया मावा, फैट बढ़ाने के लिए मिला रहे थे पामोलीन तेल

डबरा में मिलावट खोर के अड्डे पर दबिश, माल जब्त कर डेयरी सील्ड की

सपरेटा दूध से तैयार किया मावा, फैट बढ़ाने के लिए मिला रहे थे पामोलीन तेल

खाद्य सुरक्षा विभाग ने मंगलवार को डबरा में एक मिलावट खोर के अड्डे पर दबिश दी। दूध से क्रीम निकालकर सपरेटा (दूध) से मावा तैयार किया। उसमें फैट की मात्रा आ जाए, उसके लिए पामोलीन तेल मिलाया जा रहा था। 8 लाख 22 हजार रुपए का माल जब्त कर लिया। सामग्री के सैंपल लेकर जांच के लिए भोपाल भेजा जाएगा। दिनेश शिवहरे के मकान में चल रही डेयरी को सील्ड कर दिया।

खाद्य विभाग के दल को मुखबिर से सूचना मिली कि डबरा में दिनेश शिवहरे के मकान में मिलावटी मावा व घी तैयार किया जा रहा है। इस सूचना पर खाद्य सुरक्षा निरीक्षक लोकेंद्र सिंह दल के साथ दिनेश शिवहरे के घर पहुंचे। घर में 200 किलो मावा रखा हुआ था। 1200 किलो घी भी ड्रमों में रखा था। दूध से क्रीम निकाल ली गई। जो सपरेटा दूध बचा उससे मावा तैयार किया गया। मावे में पामोलीन ऑइल को मिलाया जा रहा था। टीम ने तेल मिलाते हुए रंगे हाथ पकड़ा। दो ड्रमों में दूध भरा हुआ था। जिससे क्रीम निकाली जा चुकी थी। दिनेश शिवहरे से दूध, मिल्क क्रीम, घी, मा व पामोलीन ऑइल के नमूने लिए। जो माल जब्त किया, उसकी कीमत 8 लाख 22 हजार रुपए है। शीतला डेयरी टेकनपुर में भी छापा मारा। यहां से दूध दही के नमूने लिए गए। इन जगहों पर भी की कार्रवाई खाद्य विभाग के दल ने टेकनपुर के खाटू श्याम दूध डेयरी से दूध व क्रीम के नमूने लिए। कृष्णा डेयरी कंपू से दूध व दही के नमूने लिए। अश्वनी फूड एंड आइसक्रीम सेंटर सिकंदर कंपू से मूंग दाल, तुअर दाल, चावल, चना के नमूने लिए। स्कूल में बताया मिलावट के पहचान के तरीके वीरांगना झलकारी बाई स्कूल ट्रिपल आइटीएम के पास छात्राओं को मिलावट के पहचान के तरीके बताए। दूध की चलित फूड लैब में भी जांच कराई जा सकती है। यदि दूध में पानी है तो उसे फर्श पर डाल दें। बहने की गति तेज है तो समझ लेना कि दूध में पानी मिला है। धीमी गति से बह रहा है तो पानी नहीं है। पढ़ना जारी रखे