100 साल का रिकॉर्ड टूटा, एमपी के ’29 जिलों’ में भयानक ‘बारिश-ओलावृष्टि’ अलर्ट

MP Weather Update: राजस्थान में बने चक्रवातीय घेरे और पश्चिमी विक्षोभ के मिलन ने शहर के मौसम को पलट दिया है। बीती रात 11.30 बजे तक 52 मिमी बारिश दर्ज की जा चुकी है, जबकि बारिश का दौर अभी भी जारी है। ऐसे में 8 जनवरी 1926 को हुई 52.6 मिमी बारिश का 100 साल पुराना रिकॉर्ड भी लगातार बारिश से टूट गया। शहर में रात को बिजली की तेज गरजना के साथ कई जगहों पर ओले पड़े। आज भी मौसम विभाग बारिश की संभावना जता रहा है, ऐसे में जनवरी माह में बारिश का नया रिकॉर्ड बन सकता है।