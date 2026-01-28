‘वर्चस्व की लड़ाई’, हाइवे पर दौड़ा-दौड़ा कर लाठियों से पीटा, कट्टे से दागी गोलियां

Crime news: कॉलेज कैंपस में 'वर्चस्व की लड़ाई' अब सड़कों पर खून बनकर उत्तर आई है। मंगलवार दोपहर मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले में सिथोली रोड पर छात्रों के दो गुटों के बीच हुई खूनी भिड़ंत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए छह युवकों ने एक निजी विश्वविद्यालय के छात्र को न केवल दौड़ा-दौड़ा कर लाठियों से पीटा, बल्कि जान बचाने के लिए भागते समय उस पर तमंचे से गोलियां भी चला दीं। दिनदहाड़े हुई इस वारदात का वीडियो राहगीरों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जो शहर में खुलेआम चल रही गुंडागर्दी की गवाही दे रहा है।