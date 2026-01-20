आयुर्वेद चिकित्सालय में सौ सीट करने की तैयारी, इसके हिसाब से हॉस्टल होगा तैयार

ग्वालियर . अंचल का सबसे पुराना और पहला आयुर्वेद चिकित्सालय को अब नई पहचान मिलने जा रही है। यहां मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सौ सीट करने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही यहां अध्यनरत छात्र-छात्राओं की सुविधा के लिए 100-100 पलंग क्षमता वाले हॉस्टल की योजना पर भी काम शुरू हो चुका है। यह कदम न सिर्फ स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करेगा, बल्कि ग्वालियर को आयुर्वेद के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करने में मददगार होगा। इससे आने वाले दिनों में मरीजों को भी काफी फायदा मिलेगा।