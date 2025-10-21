दिवाली की रात ग्वालियर के 30 स्थानों पर लगी आग, कहीं गाड़ी तो कहीं गोदाम जलकर खाक

जगताप की गोठ में सुबह बजे तड़के घर की दूसरी मंजिल में रहने वाली स्मृति ने तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। घर के नीचे वाले फ्लोर में कपड़े का गोदाम था। यहां आग ने बिल्डिंग को पूरी तरह चपेट में ले लिया था। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर व्यवसायी राजीव जैन और उनके परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि, आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया था।