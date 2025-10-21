दिवाली की रात ग्वालियर के 30 स्थानों पर लगी आग, कहीं गाड़ी तो कहीं गोदाम जलकर खाक

MP News: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में दिवाली की रात 30 से ज्यादा जगहों पर आगजनी के मामले सामने आए हैं। फायर स्टेशन के मुख्य कार्यालय में आग बुझाने के लिए 30 फोन आए। साथ ही सब स्टेशनों में भी आग लगने की घटनाओं की सूचना दी गई।
जगताप की गोठ में सुबह बजे तड़के घर की दूसरी मंजिल में रहने वाली स्मृति ने तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। घर के नीचे वाले फ्लोर में कपड़े का गोदाम था। यहां आग ने बिल्डिंग को पूरी तरह चपेट में ले लिया था। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर व्यवसायी राजीव जैन और उनके परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि, आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया था।
दिवाली की रात गिरवाई महेशपुरा में पटाखों की चिंगारी से एक घर के पर्दों में आग गई। जिसने देखते ही देखते पूरे घर को चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड में आग पर काबू पाया।
ऐसे ही निंबालकर की गोठ में पटाखों की चिंगारी से कचरे के ढेर में आग लग गई। जिसने दो कारों को अपनी चपेट में ले लिया। दोनों कारें जलकर खाक हो गई। हालांकि, समय रहते आग बुझा ली गई।
बलवंत नगर में खाली पड़े प्लॉट में पटाखों की चिंगारी से कचरे में आग लग गई। आग फैलती देख स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया। तब जाकर आग पर काबू पाया गया। इसी तरह कैंसर हिल्स में आतिशबाजी के चलते झाड़ियों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।
