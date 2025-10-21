Patrika LogoSwitch to English

ग्वालियर

दिवाली की रात ग्वालियर के 30 स्थानों पर लगी आग, कहीं गाड़ी तो कहीं गोदाम जलकर खाक

MP News: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में 30 से ज्यादा स्थानों पर आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। कहीं गाड़ी तो कहीं गोदाम जलकर खाक हो गए।

less than 1 minute read

ग्वालियर

image

Himanshu Singh

Oct 21, 2025

gwalior news

MP News: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में दिवाली की रात 30 से ज्यादा जगहों पर आगजनी के मामले सामने आए हैं। फायर स्टेशन के मुख्य कार्यालय में आग बुझाने के लिए 30 फोन आए। साथ ही सब स्टेशनों में भी आग लगने की घटनाओं की सूचना दी गई।

कपड़े का गोदाम जलकर खाक

जगताप की गोठ में सुबह बजे तड़के घर की दूसरी मंजिल में रहने वाली स्मृति ने तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। घर के नीचे वाले फ्लोर में कपड़े का गोदाम था। यहां आग ने बिल्डिंग को पूरी तरह चपेट में ले लिया था। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर व्यवसायी राजीव जैन और उनके परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि, आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया था।

यहां पर भी हुई आगजनी

दिवाली की रात गिरवाई महेशपुरा में पटाखों की चिंगारी से एक घर के पर्दों में आग गई। जिसने देखते ही देखते पूरे घर को चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड में आग पर काबू पाया।

ऐसे ही निंबालकर की गोठ में पटाखों की चिंगारी से कचरे के ढेर में आग लग गई। जिसने दो कारों को अपनी चपेट में ले लिया। दोनों कारें जलकर खाक हो गई। हालांकि, समय रहते आग बुझा ली गई।

बलवंत नगर में खाली पड़े प्लॉट में पटाखों की चिंगारी से कचरे में आग लग गई। आग फैलती देख स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया। तब जाकर आग पर काबू पाया गया। इसी तरह कैंसर हिल्स में आतिशबाजी के चलते झाड़ियों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।

Published on:

21 Oct 2025 11:35 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / दिवाली की रात ग्वालियर के 30 स्थानों पर लगी आग, कहीं गाड़ी तो कहीं गोदाम जलकर खाक

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

