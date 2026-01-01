1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

नए साल में 5100 फुट की मां लक्ष्मी की चुनरी लेकर चले सैकड़ों अग्रबंधु

- फूलों की वर्षा कर शहरवासियों ने किया मां लक्ष्मी का चरण वंदन

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Narendra Kumar Kuiya

Jan 01, 2026

- फूलों की वर्षा कर शहरवासियों ने किया मां लक्ष्मी का चरण वंदन

- फूलों की वर्षा कर शहरवासियों ने किया मां लक्ष्मी का चरण वंदन

नववर्ष के आगमन पर गुरुवार को अग्रवाल समाज की ओर से एक भव्य 5100 फुट की मां लक्ष्मी की चुनरी शोभायात्रा महाराज बाड़ा से निकाली गई। इस शोभायात्रा में सैकड़ों अग्रबंधुओं ने भाग लिया और शहरवासियों ने फूलों की वर्षा कर मां लक्ष्मी के चरणों में श्रद्धा अर्पित की। मुख्य अतिथि के रूप में विवेक नारायण शेजवलकर (पूर्व सांसद), रमेश अग्रवाल (पूर्व विधायक), संत कृपाल सिंह और पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता ने मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की और शोभायात्रा का नेतृत्व किया।
अग्रवाल परिचय सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश ऐरन ने बताया कि शोभायात्रा में मां काली की 28 नरमुंडों की माला पहने एक झांकी आकर्षण का केंद्र रही। राधा कृष्ण बने कलाकारों ने 'राधे राधे' के मधुर भजनों के साथ वातावरण को भक्ति से ओतप्रोत कर दिया। शोभायात्रा के मार्ग पर विभिन्न संस्थाओं ने मंच बनाकर मां लक्ष्मी का स्वागत किया। लोग अपने-अपने घरों और दुकानों से बाहर आकर मां लक्ष्मी की आरती उतारते रहे। इस कार्यक्रम में मुकेश सिंघल, सतीश गोयल, आनंद अग्रवाल, दिलीप अग्रवाल, रविंद्र सिंघल, प्रेम अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, ज्योति अग्रवाल, शशि गर्ग, मीरा अग्रवाल समेत कई प्रमुख लोग शामिल रहे। शोभायात्रा का आयोजन शहरवासियों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव साबित हुआ, जिसमें हर कोई मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सहभागी बना।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Jan 2026 07:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / नए साल में 5100 फुट की मां लक्ष्मी की चुनरी लेकर चले सैकड़ों अग्रबंधु

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मंदिर का रास्ता नो व्हीकल जोन, मेला रोड फुल किले पर रोकी वाहनों की एंट्री

समाचार

मंदिर का रास्ता नो व्हीकल जोन, मेला रोड फुल किले पर रोकी वाहनों की एंट्री

रुक रुक सडक़ों पर जाम की स्थिति बनी
क्राइम

1 लाख करदाताओं को नोटिस जारी, छिपानी पड़ रही संम्पति !

income tax returns
ग्वालियर

दस्तावेजों में ओवर राइटिंग के आधार पर किया क्लेम खारिज, आयोग ने मानी सेवा में कमी, अब चुकाने होंगे 90 हजार

स्टार हेल्थ को 90,705 रुपए क्लेम 45 दिन में चुकाने के आदेश
ग्वालियर

ई-जीरो एफआइआर की शुरुआत के बाद 30 केस दर्ज, महीने में 100 पार जाने की आशंका

ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.