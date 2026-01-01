नए साल में 5100 फुट की मां लक्ष्मी की चुनरी लेकर चले सैकड़ों अग्रबंधु

नववर्ष के आगमन पर गुरुवार को अग्रवाल समाज की ओर से एक भव्य 5100 फुट की मां लक्ष्मी की चुनरी शोभायात्रा महाराज बाड़ा से निकाली गई। इस शोभायात्रा में सैकड़ों अग्रबंधुओं ने भाग लिया और शहरवासियों ने फूलों की वर्षा कर मां लक्ष्मी के चरणों में श्रद्धा अर्पित की। मुख्य अतिथि के रूप में विवेक नारायण शेजवलकर (पूर्व सांसद), रमेश अग्रवाल (पूर्व विधायक), संत कृपाल सिंह और पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता ने मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की और शोभायात्रा का नेतृत्व किया।

अग्रवाल परिचय सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश ऐरन ने बताया कि शोभायात्रा में मां काली की 28 नरमुंडों की माला पहने एक झांकी आकर्षण का केंद्र रही। राधा कृष्ण बने कलाकारों ने 'राधे राधे' के मधुर भजनों के साथ वातावरण को भक्ति से ओतप्रोत कर दिया। शोभायात्रा के मार्ग पर विभिन्न संस्थाओं ने मंच बनाकर मां लक्ष्मी का स्वागत किया। लोग अपने-अपने घरों और दुकानों से बाहर आकर मां लक्ष्मी की आरती उतारते रहे। इस कार्यक्रम में मुकेश सिंघल, सतीश गोयल, आनंद अग्रवाल, दिलीप अग्रवाल, रविंद्र सिंघल, प्रेम अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, ज्योति अग्रवाल, शशि गर्ग, मीरा अग्रवाल समेत कई प्रमुख लोग शामिल रहे। शोभायात्रा का आयोजन शहरवासियों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव साबित हुआ, जिसमें हर कोई मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सहभागी बना।