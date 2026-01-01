मंदिर का रास्ता नो व्हीकल जोन, मेला रोड फुल किले पर रोकी वाहनों की एंट्री

ग्वालियर। नए साल के पहले दिन लोगों को जाम से जूझना पड़ा। दरअसल साल की शुरुआत में सुबह से लोग मंदिर, मेला, मॉल और किले जाने के लिए घरों से निकल आए। इस सडक़ों पर भीड़ बढ़ गई। अचलेश्वर मंदिर पर भक्तों की भारी भीड़ रही। हालात को देखकर पुलिस ने इंदरगंज और दूसरी तरफ टेलीफोन एक्सचेंज चौराहा से मंदिर आने वाले रास्ते को नो व्हीकल जोन कर दिया। जब भीड़ छटी तब रास्ते पर रुक रुक कर वाहन छोड़े गए। किले पर भी गुरुवार को भारी भीड़ रही। दोपहर 12 बजे से ऊरवाई गेट से किले जाने वाले रास्ते पर वाहनों का हुजूम लग गया। घाटी की सडक़ सकरी होने की वजह से दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही से जाम लग गया बहोडापुर थाना टीआइ आलोक सिंह परिहार ने बताया किले पर वाहनों का हुजूम लगने से दिन में दो बार वाहनों की एंट्री रोकी गई। शाम 5 बजे से ऊरवाई गेट पर बेरीकेडस लगाकर किले जाने वाले को रोका गया।