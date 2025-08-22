साहब! हमारी स्कूल के खाने में मिलते हैं कीड़े-मकोड़े, छात्रों ने ताला लगाकर किया विरोध प्रदर्शन

MP News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर के हुरावली स्थित शासकीय ज्ञानोदय आवासीय स्कूल के छात्रों ने शुक्रवार को जमकर हंगामा किया। छात्रों ने आरोप लगाया कि यहां पर खाने में कीड़े मिलते हैं। पीने का पानी भी गंदा रहता है। छात्रों के द्वारा करीब तीन घंटे तक स्कूल में प्रदर्शन किया गया।

