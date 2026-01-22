तेज रफ्तार डंपर ने उजाड़ दिया परिवार, पति-पत्नी और बेटी की मौत

MP News: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में हुए भीषण हादसे में बाइक सवार पति-पत्नी और बेटी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार डंपर ने तीनों को पीछे से कुचल दिया। हादसा रतवाई के बिजौली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।



जानकारी के अनुसार, गुरुवार की दोपहर चंद्रपाल ने गिरवाई थाना में पदस्थ एसआई प्रदीप की बाइक लेकर पत्नी राजश्री के साथ बेटी अर्पिता को एग्जाम दिलाने के लिए निकले थे। समय की कमी होने के कारण वह रास्ता भटक गए और एग्जाम सेंटर से करीब 150 मीटर दूर पहुंच गई। कॉलेज का रास्ता पूछकर वापस लौटते समय तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। जिसके बाद तीन की मौके पर ही मौत हो गई।