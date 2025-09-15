ससुराल में दो जेठ बहू के साथ करते थे ‘गंदा काम’, कहते थे- ऐसा करने तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा

MP News: मध्यप्रदेश के ग्वालियर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां एक महिला ने अपने जेठों पर गैंगरेप करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर दोनों जेठों पर एफआईआर दर्ज कर ली है।



पीड़िता के अनुसार, उसके पति की तबियत अक्सर खराब रहती थी। वह इलाज के लिए महीने में 20-20 दिन तक हुसैन टेकरी शरीफ जावरा जाता है। महिला के द्वारा जेठों का विरोध किया तो उनका कहना था कि ऐसा करने से तुम्हारा पति जल्दी ठीक हो जाएगा। महिला ने पति को यह बात बतानी चाही तो उसने कहा कि मैं ठीक हो रहा हूं तो तुम्हें क्या दिक्कत है?



महिला ने बताया कि वह डबरा की निवासी है। उसका निकाह 5 मई 2023 को डबरा में ही हुआ था। निकाह के बाद ससुराल में एक साल तक सब ठीक रहा। उसके बाद पति का स्वास्थ्य खराब रहने लगा। जिसके कारण वह बार-बार रतलाम जिले के जावरा जाने लगे।