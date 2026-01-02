एमपी की इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को नौकरी देगी IBM, प्लेसमेंट के लिए किया करार

Jiwaji University Gwalior - मध्यप्रदेश के स्टूडेंट को नए साल में बड़ी सौगात मिली है। प्रतिष्ठित कंपनी आईबीएम (IBM) राज्य के युवाओं को नौकरी देगी। साल के दूसरे दिन कंपनी ने इसके लिए बाकायदा करार किया है। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय के साथ ये करार किया गया है। इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय के कंप्यूटर एवं मैनेजमेंट संकाय के स्टूडेंट को आईबीएम द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी और प्लेसमेंट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।