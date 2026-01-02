एमपी की इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को नौकरी देगी IBM, प्लेसमेंट के लिए किया करार

ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को नौकरी देगी IBM
Jiwaji University Gwalior - मध्यप्रदेश के स्टूडेंट को नए साल में बड़ी सौगात मिली है। प्रतिष्ठित कंपनी आईबीएम (IBM) राज्य के युवाओं को नौकरी देगी। साल के दूसरे दिन कंपनी ने इसके लिए बाकायदा करार किया है। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय के साथ ये करार किया गया है। इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय के कंप्यूटर एवं मैनेजमेंट संकाय के स्टूडेंट को आईबीएम द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी और प्लेसमेंट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर Jiwaji University Gwalior और प्रतिष्ठित कंपनी आईबीएम (IBM) के मध्य शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस एमओयू के अंतर्गत यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को नौकरी के खास मौके मुहैया कराए जाएंगे।
जीवाजी विश्वविद्यालय Jiwaji University Gwalior के कुलगुरु प्रो. राजकुमार आचार्य ने इस अवसर पर कहा कि यह एमओयू विद्यार्थियों को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे छात्रों को आधुनिक तकनीक, व्यावहारिक ज्ञान और रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।
एमओयू के माध्यम से IBM द्वारा छात्रों को इंडस्ट्री एक्सपोज़र, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एवं कैंपस प्लेसमेंट के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे उनका भविष्य और अधिक सशक्त एवं उज्ज्वल होगा।
कार्यक्रम में कुलसचिव डॉ. राजीव मिश्रा, प्रो. डीएन गोस्वामी, प्रो. विवेक बापट, प्रो. एमके गुप्ता, डॉ. स्वर्णना परमार सहित विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक एवं आईबीएम के अधिकारी उपस्थित रहे। IBM अधिकारियों ने भी एमओयू को स्टूडेंट के हित में अहम पहल करार देते हुए इसपर खुशी जताई।
