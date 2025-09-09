केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 जिलों को देंगे विकास की सौगात

MP News: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मंगलवार को ग्वालियर पहुंचे। वह अगले 4 दिनों तक ग्वालियर, गुना, शिवपुरी और अशोकनगर का दौरा करेंगे। इस दौरान वह क्षेत्र में कई विकास योजनाओं और विकास की घोषणा करेंगे। वह दिल्ली में उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग करके सीधे ग्वालियर के लिए रवाना हो गए थे।
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया से बातचीत में बताया कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में 193 देश शामिल हैं। भारत की इस संस्था में 150 वर्षों से अहम भूमिका रही है। भारत ने 42 अफ्रीकी देशों, 28 लैटिन अमेरिकी देशों और 23 कैरेबियन देशों के साथ मुलाकात की। डाक विभाग ने कई देशों के साथ साझेदारी और समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। डिजिटल पब्लिक स्ट्रक्चर के तहत यूपीआई का यह समझौता महत्वपूर्ण है।
नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों पर सिंधिया ने कहा कि भारत और सिंधिया परिवार का नेपाल से गहरा और प्राचीन पारिवारिक संबंध रहा है। उन्होंने हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को सांत्वना दी और अमन-चैन की कामना की।