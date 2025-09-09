केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 जिलों को देंगे विकास की सौगात

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया से बातचीत में बताया कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में 193 देश शामिल हैं। भारत की इस संस्था में 150 वर्षों से अहम भूमिका रही है। भारत ने 42 अफ्रीकी देशों, 28 लैटिन अमेरिकी देशों और 23 कैरेबियन देशों के साथ मुलाकात की। डाक विभाग ने कई देशों के साथ साझेदारी और समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। डिजिटल पब्लिक स्ट्रक्चर के तहत यूपीआई का यह समझौता महत्वपूर्ण है।