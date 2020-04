जज्बा जिंदगी बचाने का : मुरार अस्पताल के डॉक्टरों की रिपोर्ट नेगेटिव आते ही चार में से तीन काम पर लौटे

murar hospital four corona infected doctor back to work after cure : इसके बाद जब पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई तो इसे जेएएच के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। लेकिन मरीज का जिन डॉक्टरों ने इलाज किया था।