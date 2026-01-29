एमआईसी ने परिषद को भेजा 2350 करोड़ बजट, शहरवासियों को मिलेगी ये सुविधाएं

नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2026-27 का करीब 2350 करोड़ रुपए का बजट मेयर इन काउंसिल ने फाइनल कर परिषद को भेज दिया है। यह बजट वित्त विभाग द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें करीब 20 लाख रुपए के शुद्ध लाभ का दावा किया गया है। फरवरी-मार्च 2026 में महापौर परिषद की बैठक में इसे पेश करेंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो सपने बीते साल बजट में दिखाए गए थे, वही सपने इस बार फिर दोहराए जा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि एक साल बाद भी कई योजनाएं कागजों से बाहर नहीं निकल पाईं।बता दें कि एमआइसी ने 15 जनवरी को बजट फाइनल कर परिषद की ओर भेज दिया है।