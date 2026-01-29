क्या प्रमुख सचिव जानबूझकर कोई तथ्य छिपा रहे, कौन सेवा निवृत्त हो चुके हैं, कौन सेवा में हैं, सूची की तलब

मामला मध्यप्रदेश शासन बनाम रामदयाल एवं अन्य से संबंधित एमसीसी का है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से उपस्थित शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा जो जवाब पेश किया गया है, वह अधूरा है। जवाब के साथ कुछ दस्तावेज जरूर संलग्न किए गए हैं, लेकिन उन दस्तावेजों के संबंध में कोई स्पष्ट तथ्यात्मक विवरण (प्लीडिंग) उत्तर में दर्ज नहीं है। इस स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से एक दिन का अतिरिक्त समय मांगा गया, ताकि विस्तृत और पूर्ण जवाब प्रस्तुत किया जा सके।इस पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यदि प्रमुख सचिव द्वारा किसी भी प्रकार की प्लीडिंग छोड़ दी जाती है, तो उन्हें जवाब के साथ लगाए गए किसी भी दस्तावेज का हवाला देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति में यह अनुमान लगाया जाएगा कि प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, जानबूझकर तथ्यों को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। याचिका पर 30 जनवरी को फिर से सुनवाई होगी।