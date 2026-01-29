8 मिनट में हैक किया मोबाइल, महिला की ‘अश्लील फोटोज’ viral

महाराजपुरा निवासी पीड़िता महिला ने परिवार के साथ एसएसपी दफ्तर पहुंचकर बताया कि कुछ दिन पहले उनका मोबाइल करीब 8-10 मिनट के लिए अचानक बंद हो गया था। फोन दोबारा चालू होने पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब कुछ परिचितों और रिश्तेदारों से पता चला कि उनके निजी फोटो को अश्लील बनाकर वायरल किया जा रहा है। इस घिनौनी हरकत से महिला का जीना दूभर हो गया है और उसे घर से बाहर निकलने में भी शर्म आ रही है। बदमाशों ने उनके परिचितों और रिश्तेदारों तक को ये आपत्तिजनक फोटो भेजे हैं।