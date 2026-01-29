29 जनवरी 2026,

8 मिनट में हैक किया मोबाइल, महिला की 'अश्लील फोटोज' viral

MP News: बदमाशों ने उनके परिचितों और रिश्तेदारों तक को ये आपत्तिजनक फोटो भेजे हैं...

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Jan 29, 2026

Mobile phone hacked

Mobile phone hacked प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

MP News: ग्वालियर साइबर अपराधियों ने एआइ को हथियार बनाकर एक महिला कारोबारी की बदनामी का प्रयास किया है। बदमाशों ने महज 8 मिनट के लिए महिला का मोबाइल हैक किया और उतनी ही देर में उसकी गैलरी और इंस्टाग्राम से निजी फोटो चुरा लिए। इसके बाद इन तस्वीरों को एआइ की मदद से अश्लील बनाकर वायरल कर दिया गया, जिससे महिला और उसका पूरा परिवार गहरे सदमे में हैं।

रिश्तेदारों से मिली जानकारी

महाराजपुरा निवासी पीड़िता महिला ने परिवार के साथ एसएसपी दफ्तर पहुंचकर बताया कि कुछ दिन पहले उनका मोबाइल करीब 8-10 मिनट के लिए अचानक बंद हो गया था। फोन दोबारा चालू होने पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब कुछ परिचितों और रिश्तेदारों से पता चला कि उनके निजी फोटो को अश्लील बनाकर वायरल किया जा रहा है। इस घिनौनी हरकत से महिला का जीना दूभर हो गया है और उसे घर से बाहर निकलने में भी शर्म आ रही है। बदमाशों ने उनके परिचितों और रिश्तेदारों तक को ये आपत्तिजनक फोटो भेजे हैं।

बदनाम करने की नापाक साजिश

महिला ने बताया कि महाराजपुरा की कॉलोनी में उनकी दुकान है। साइबर ठगों ने किसी तरह उनके इंस्टाग्राम और गैलरी में दर्ज फोटो चुराए और उन्हें तकनीक की मदद से अश्लील बनाकर बदनाम करने की साजिश रची। यह एक सुनियोजित हमला है, जिसका मकसद महिला की सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करना है।

एसएसपी ने लिया संज्ञान, साइबर सेल जुटी

इस सनसनीखेज मामले के सामने आने पर एसएसपी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए केस साइबर सेल को सौंप दिया है। पुलिस टीम इस बात का पता लगाने में जुटी है कि पहली लेयर में फोटो किस नंबर से चुराए गए और उन्हें कहां-कहां भेजा गया। अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके और ऐसे अपराधों पर लगाम लगाई जा सके।

29 Jan 2026 11:44 am

