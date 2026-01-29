बिना लाइसेंस चल रही ड्रिंकिंग वाटर फैक्ट्रियां सील, 175 कार्टन पानी जब्त, तीन होटलों से 1.30 लाख जुर्माना

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों लोकेन्द्र सिंह, राजेश कुमार गुप्ता, दिनेश सिंह निम और निरूपमा शर्मा की टीम सबसे पहले विद्या मार्केट के पीछे स्थित बालाजी वीवरेज पहुंची। यहां रोहित साहू द्वारा बिस्टेलरी नाम से ड्रिंकिंग वाटर की पैकिंग और बिक्री की जा रही थी। जांच में सामने आया कि पानी की बोतलों पर अनिवार्य लेबलिंग नहीं की गई थी और कोई वैध दस्तावेज भी मौजूद नहीं था। टीम ने जांच के लिए पानी के नमूने लिए और 70 कार्टन पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर, जिसकी कीमत करीब 5 हजार रुपए आंकी गई, जब्त कर फर्म का संचालन बंद करा दिया। इसके बाद खाद्य सुरक्षा टीम श्रीराम ट्रेडर्स पहुंची, जहां ‘ब्रिसलेरी’ और ‘सोम्या एक्वा’ नाम से पानी की बोतलों की पैकिंग की जा रही थी। फैक्ट्री के संचालक अमित मेघानी मौके पर खाद्य लाइसेंस और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। साथ ही बोतलों के लेबल पर भी जरूरी जानकारी अंकित नहीं थी। इस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनेश सिंह ने दोनों ब्रांड के पानी के नमूने लिए और 105 कार्टन पानी, अनुमानित कीमत 7 हजार 600 रुपए, जब्त कर लिए गए।