जिन टंकियों से पानी सप्लाई उनकी सालों से नहीं हुई सफाई, खुले ढक्कन, काई और मिट्टी जमा

इंदौर की घटना के बाद भी ग्वालियर नगर निगम और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) ने कोई सबक नहीं लिया है। शहर में करोड़ों लोगों की सेहत से सीधे खिलवाड़ किया जा रहा है। रविवार को पत्रिका टीम द्वारा किए गए मौके निरीक्षण में पेयजल सप्लाई टंकियों पर ऐसी लापरवाही सामने आई, जिसने प्रशासनिक दावों की पोल खोल दी। कलेक्टर के आदेश बाद रविवार को अधिकारी टंकियों की जांच करने नहीं गए अब दावा कर रहे है कि सोमवार से सफाई करने जाएंगे। पत्रिका टीम जब सत्यनारायण टंकी, ईदगाह टंकी, कंपू टंकी, लक्ष्मण तलैया और थाटीपुर टंकी पर पहुंची तो न सुरक्षा गार्ड नजर आया, न कोई कर्मचारी। अधिकांश टंकियों के आसपास गंदगी के ढेर पड़े थे, कुछ जगहों पर तो कचरा सीधे टंकी के अंदर तक भरा मिला। सबसे खतरनाक स्थिति सत्यनारायण टंकी पर दिखी, जहां ढक्कन आधे खुले हुए थे, जिससे मलबा, कीड़े-मकोड़े और •ाहरीले तत्व पानी में घुस सकते हैं। ईदगाह टंकी के पास आपत्तिजनक सामग्री पड़ी मिली, जो सुरक्षा और स्वच्छता दोनों पर बड़ा सवाल है। चौंकाने वाला तथ्य यह भी है कि चारों विधानसभा क्षेत्रों में मौजूद 104 टंकियों की सफाई वर्षों से नहीं हुई, यानी शहर की जनता वही गंदा, दूषित पानी पीने को मजबूर है, और विभाग कागजी रिपोर्टों में स्वच्छ पानी बांटने का दावा कर रहा है।