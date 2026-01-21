एलएनआईपीई में 23-24 जनवरी को राष्ट्रीय कॉन्क्लेव ‘सेतु 2026’

ग्वालियर. भारत में खेल शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार से जुड़े इकोसिस्टम को एकीकृत करने की दिशा में एक बड़ी पहल ग्वालियर से होने जा रही है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (एलएनआईपीई) में 23 और 24 जनवरी 2026 को दो दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्क्लेव ‘सेतु 2026 – स्पोर्ट्स इकोसिस्टम फॉर ट्रेनिंग अपग्रेडेशन’ का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।