23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

नेशनल कॉन्क्लेव SETU–2026: खेल शिक्षा और नीति सुधार पर राष्ट्रीय मंथन

नीति-निर्माता, शिक्षाविद, खेल प्रशासक और विशेषज्ञ देशभर से हुए शामिल

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rahul Singh

Jan 23, 2026

एलएनआईपीई छात्रों ने मल्लखंभ, योग, कबड्डी सहित खेलों का आकर्षक प्रदर्शन

बिहार की खेलमंत्री श्रेयसी सिंह को स्मृति चिह्न देती एलएनआईपीई के कुलपति कल्पना शर्मा

ग्वालियर . लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (एलएनआईपीई), ग्वालियर में दो दिवसीय नेशनल कॉन्क्लेव SETU–2026 का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव का उद्देश्य खेल शिक्षा, नीति सुधार और ‘विकसित भारत’ के विज़न को गति देना रहा। कार्यक्रम में देशभर से नीति-निर्माता, शिक्षाविद, खेल प्रशासक, प्रशिक्षक, शोधकर्ता और खेल विशेषज्ञ शामिल हुए।

उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि श्रेयसी सिंह, खेल मंत्री, बिहार सरकार तथा सचिव (खेल), युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय (MYAS), भारत सरकार का स्वागत किया गया। कॉन्क्लेव की अवधारणा और उद्देश्यों की प्रस्तुति डॉ. विनीता बाजपेयी मिश्रा ने दी, इसके पश्चात दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ।

सम्मान समारोह में एलएनआईपीई की कुलपति प्रो. कल्पना शर्मा, डॉ. निबु आर. कृष्णन, पद्मश्री डॉ. सुनील दाबस एवं माननीय सांसद पुतुल कुमारी को सम्मानित किया गया। कुलपति प्रो. कल्पना शर्मा ने कहा कि SETU–2026 की परिकल्पना केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया द्वारा की गई है और यह खेलो भारत नीति 2025राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है।

मुख्य अतिथि श्रेयसी सिंह ने बिहार में एकलव्य मॉडल स्पोर्ट्स स्कूल, कोच एक्सचेंज प्रोग्राम, संरचित प्रशिक्षण प्रणाली और खेल प्रतिभाओं के वैज्ञानिक विकास पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने कॉन्क्लेव स्मारिका और कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया।

पहली पैनल चर्चा में खेल शिक्षा में अकादमिक सुधार, खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य, ग्रासरूट स्तर पर खेल विकास और प्रशिक्षकों की स्किल अपग्रेडेशन जैसे विषयों पर गहन चर्चा हुई। वहीं एलएनआईपीई के विद्यार्थियों ने मल्लखंभ, लाठी-लज़ियम, रोप स्किपिंग, खो-खो, योग और कबड्डी के आकर्षक प्रदर्शन प्रस्तुत किए।

पोस्ट-लंच सत्र में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने ऑनलाइन संबोधन में कहा कि खेल सुधार की शुरुआत जमीनी स्तर से होनी चाहिए। उन्होंने शिक्षा और खेल के संतुलित विकास, खेल अवसंरचना के प्रभावी उपयोग और खेल को राष्ट्रीय विषय के रूप में देखने की आवश्यकता पर जोर दिया।

दूसरी और तीसरी पैनल चर्चाओं में खेल विज्ञान, एआई आधारित प्रदर्शन विश्लेषण, डेटा-ड्रिवन निर्णय मॉडल, कोचिंग के अकादमिक ढांचे में एकीकरण और वेग-आधारित प्रशिक्षण जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए।

कार्यक्रम के समापन पर कुलपति प्रो. कल्पना शर्मा ने सभी अतिथियों, वक्ताओं, प्रतिभागियों और मीडिया प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। कॉन्क्लेव का अगला सत्र प्रातः 10 बजे से आयोजित किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Jan 2026 09:44 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / नेशनल कॉन्क्लेव SETU–2026: खेल शिक्षा और नीति सुधार पर राष्ट्रीय मंथन

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

खेलो एमपी यूथ गेम्स 2025-26: संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में ग्वालियर के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन

खेलो एमपी यूथ गेम्स 2025-26
ग्वालियर

जीतू पटवारी ने कहा-'हर कलेक्टर चोर, सीएस ने स्वीकारा', पीएम मोदी से की जांच की मांग

jitu patwari
ग्वालियर

आरटीओ ई-चालान के नाम पर 9 लाख ठगे, एपीके फाइल भेजकर 23 दिन तक किया इंतजार, खाता ‘मोटा’ होते ही 3 बार में साफ की रकम

ग्वालियर

अब साइंटिफिक तकनीक से बनेंगी शहर की सड़कें

ग्वालियर। शहर की जर्जर और बार-बार उखड़ने वाली सड़कों से निजात दिलाने के लिए नगर निगम ने तकनीकी आधार पर सड़क निर्माण की दिशा में बड़ी पहल की है। निगम द्वारा जारी टेंडर कॉल में दो प्रतिष्ठित कंपनियों—लाइनेज और आरपी इंफ्रा—ने रुचि दिखाई है। तय प्रक्रिया के तहत किसी एक कंपनी का चयन कर पूरे शहर की करीब 250 किलोमीटर सड़कों का वैज्ञानिक सर्वे कराया जाएगा।
समाचार

फोन पर सुना घर पर अकेली है साली, भागते पहुंचा जीजा और कर डाला कांड

gwalior
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.