नेशनल कॉन्क्लेव SETU–2026: खेल शिक्षा और नीति सुधार पर राष्ट्रीय मंथन

बिहार की खेलमंत्री श्रेयसी सिंह को स्मृति चिह्न देती एलएनआईपीई के कुलपति कल्पना शर्मा
ग्वालियर . लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (एलएनआईपीई), ग्वालियर में दो दिवसीय नेशनल कॉन्क्लेव SETU–2026 का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव का उद्देश्य खेल शिक्षा, नीति सुधार और ‘विकसित भारत’ के विज़न को गति देना रहा। कार्यक्रम में देशभर से नीति-निर्माता, शिक्षाविद, खेल प्रशासक, प्रशिक्षक, शोधकर्ता और खेल विशेषज्ञ शामिल हुए।
उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि श्रेयसी सिंह, खेल मंत्री, बिहार सरकार तथा सचिव (खेल), युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय (MYAS), भारत सरकार का स्वागत किया गया। कॉन्क्लेव की अवधारणा और उद्देश्यों की प्रस्तुति डॉ. विनीता बाजपेयी मिश्रा ने दी, इसके पश्चात दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ।
सम्मान समारोह में एलएनआईपीई की कुलपति प्रो. कल्पना शर्मा, डॉ. निबु आर. कृष्णन, पद्मश्री डॉ. सुनील दाबस एवं माननीय सांसद पुतुल कुमारी को सम्मानित किया गया। कुलपति प्रो. कल्पना शर्मा ने कहा कि SETU–2026 की परिकल्पना केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया द्वारा की गई है और यह खेलो भारत नीति 2025 व राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है।
मुख्य अतिथि श्रेयसी सिंह ने बिहार में एकलव्य मॉडल स्पोर्ट्स स्कूल, कोच एक्सचेंज प्रोग्राम, संरचित प्रशिक्षण प्रणाली और खेल प्रतिभाओं के वैज्ञानिक विकास पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने कॉन्क्लेव स्मारिका और कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया।
पहली पैनल चर्चा में खेल शिक्षा में अकादमिक सुधार, खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य, ग्रासरूट स्तर पर खेल विकास और प्रशिक्षकों की स्किल अपग्रेडेशन जैसे विषयों पर गहन चर्चा हुई। वहीं एलएनआईपीई के विद्यार्थियों ने मल्लखंभ, लाठी-लज़ियम, रोप स्किपिंग, खो-खो, योग और कबड्डी के आकर्षक प्रदर्शन प्रस्तुत किए।
पोस्ट-लंच सत्र में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने ऑनलाइन संबोधन में कहा कि खेल सुधार की शुरुआत जमीनी स्तर से होनी चाहिए। उन्होंने शिक्षा और खेल के संतुलित विकास, खेल अवसंरचना के प्रभावी उपयोग और खेल को राष्ट्रीय विषय के रूप में देखने की आवश्यकता पर जोर दिया।
दूसरी और तीसरी पैनल चर्चाओं में खेल विज्ञान, एआई आधारित प्रदर्शन विश्लेषण, डेटा-ड्रिवन निर्णय मॉडल, कोचिंग के अकादमिक ढांचे में एकीकरण और वेग-आधारित प्रशिक्षण जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए।
कार्यक्रम के समापन पर कुलपति प्रो. कल्पना शर्मा ने सभी अतिथियों, वक्ताओं, प्रतिभागियों और मीडिया प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। कॉन्क्लेव का अगला सत्र प्रातः 10 बजे से आयोजित किया जाएगा।
