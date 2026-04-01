रिश्तों में नेटवर्क फुल… पर संवाद निल, 45% वैवाहिक विवादों की जड़ बना समय का अभाव

ग्वालियर. कभी घर की चारदीवारी और बुजुर्गों की मध्यस्थता में सुलझ जाने वाले पति-पत्नी के छोटे-मोटे झगड़े अब तेजी से अदालत की चौखट तक पहुंच रहे हैं। आधुनिक जीवनशैली की भागदौड़ और बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के बीच समय सबसे बड़ा विलेन बनकर उभरा है। ग्वालियर कुटुंब न्यायालय के ताजा आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि रिश्तों की डोर अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही। विशेषज्ञों के अनुसार, करीब 45 फीसदी वैवाहिक विवादों की असली जड़ टाइम क्राइसिस (समय की कमी) है। स्थिति यह है कि 2026 के शुरुआती तीन महीनों में ही 738 जोड़े अपने विवाद सुलझाने या अलग होने के लिए अदालत पहुंच चुके हैं। यदि अतीत के पन्नों को पलटें, तो रिश्तों में आए इस बिखराव की भयावहता साफ दिखती है। वर्ष 2014 तक कुटुंब न्यायालय में गिने-चुने मामले आते थे और एक ही जज उनकी सुनवाई करते थे। वर्ष 2016 में यह संख्या बढ़कर 45 तक पहुंची, लेकिन इसके बाद तो जैसे रिश्तों के टूटने की बाढ़ आ गई। 31 मार्च 2026 तक शहर के करीब 12 हजार वैवाहिक प्रकरण अदालत में लंबित हैं। पिछले कुछ वर्षों की वृद्धि दर चौंकाने वाली है। 2019 में जहां 595 मामले आए थे, वहीं 2025 तक यह आंकड़ा 2700 तक पहुंच गया। 2026 की रफ्तार बताती है कि साल के अंत तक यह पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है।