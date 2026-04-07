‘दरोगा जी बनने वाला हूं…’ बोलकर युवती से बनाए संबंध, सगाई के बाद खुली पोल-पट्टी

MP News:एमपी के ग्वालियर शहर में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यहां पर शादी का झांसा देकर एक युवक ने युवती के साथ डेढ़ साल तक दुष्कर्म किया। आरोपी खुद को दरोगा बनने की तैयारी कर रहा बताकर भरोसा दिलाता रहा कि नौकरी लगने के बाद परिवार से शादी की बात करेगा। अब युवती को पता चला कि आरोपी ने किसी दूसरी युवती से सगाई कर ली है, जिसके बाद उसने संबंध से साफ इनकार कर दिया। दतिया निवासी 24 वर्षीय युवती ने पुलिस को बताया कि उसके परिवार ने उसकी शादी कल्लन जाटव नामक युवक से तय की थी।