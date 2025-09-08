पुराना नौकर नमकीन कारोबारी से 3.81 लाख की लूट का मास्टरमाइंड, 3 पकड़े

ग्वालियर. पटरी रोड (महाराजपुरा) पर पांच दिन पहले नमकीन कारोबारी राममोहन सेठ (64) और उनके रमन रावत से 3.81 लाख रुपए छीनने वाले तीन पकड़े गए हैं। इनसे लूटी रकम में 60 हजार रुपया मिला है। लूट का मास्टरमाइंड सेठ का पुराना नौकर तलविंदर सिंह कुशवाह निकला है। उसे सेठ की कमाई का हिसाब पता था। उसने ही लुटेरों की टोली बुलाई थी। दो दिन तक सेठ की रैकी की थी। मंगलवार को राममोहन सेठ नौकर रमन रावत के साथ पैसा लेकर निकले तो लुटेरे पीछे लगे और उनके हाथ से बैग खींचकर भाग गए। अब तक लूट में 8 बदमाशों की पहचान हो चुकी है।
भगत सिंह नगर (गोला का मंदिर) निवासी राम मोहन सेठ को लूटने में पवन उर्फ अक्की पुत्र राधाकृष्ण परिहार निवासी खुरैरी, पवन और उसका भाई रोहित पुत्र शालिग्राम परिहार निवासी ङ्क्षपटो पार्क हाथ आए हैं। तीनों लुटेरों ने खुलासा किया पैसों की जरूरत थी। इसलिए राममोहन सेठ को लूटा था। लूट का खाका तलङ्क्षवदर ने खींचा था। क्योंकि तलविंदर पिछले साल तक राम मोहन के यहां नौकर था फिर नौकरी छोडकऱ गोवा चला गया लौटकर अब सेठ के गोदाम के सामने जूता कारखाने में नौकरी कर रहा था। उसे सेठ के बारे में सब पता था।
लुटेरों ने बताया तलविंदर के कहने पर खुरैरी से इरफान, मुन्नी खान , सलमान और अंकित को बुला लिया। दो दिन तक सेठ पर नजर रखी। लूट के लिए दो बाइक का इंतजाम किया। मंगलवार को सेठ और रमन पैसा लेकर बाइक निकले तो उनके पीछे लग गए। सेठ पीछे बैग लेकर बैठे थे उनकी बाइक में टक्कर मारी और बैग खींच कर भाग गए।
लुटेरों ने खुलासा किया बैग में 3.81 लाख रुपया निकला। इसमें 2 लाख रुपया अदालत के खर्च और वकीलों की फीस के लिए निकाल दिया। बाकी 1.80 लाख रुपया बांट लिया। तय हुआ था अगर पकड़े नहीं गए तो बचा कर रखा दो लाख रुपया भी बांट लेंगे। यह प्लानिंग करके रखी थी।
वारदात का मास्टरमाइंड चार साथियों समेत पकड़ से बाहर है। पकड़े गए बदमाशों से इनके पते ठिकाने और मददगारों के बारे में पूछताछ की जा रही है। कारोबारी के गोदाम में लगे सीसीटीवी में इन लोगों का मूवमेंट दिखा था। लुटेरों से 60 हजार रुपए और लूट में इस्तेमाल बाइक बरामद हुई है।
धर्मवीर सिंह यादव एसएसपी