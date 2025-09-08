पुराना नौकर नमकीन कारोबारी से 3.81 लाख की लूट का मास्टरमाइंड, 3 पकड़े

ग्वालियर. पटरी रोड (महाराजपुरा) पर पांच दिन पहले नमकीन कारोबारी राममोहन सेठ (64) और उनके रमन रावत से 3.81 लाख रुपए छीनने वाले तीन पकड़े गए हैं। इनसे लूटी रकम में 60 हजार रुपया मिला है। लूट का मास्टरमाइंड सेठ का पुराना नौकर तलविंदर सिंह कुशवाह निकला है। उसे सेठ की कमाई का हिसाब पता था। उसने ही लुटेरों की टोली बुलाई थी। दो दिन तक सेठ की रैकी की थी। मंगलवार को राममोहन सेठ नौकर रमन रावत के साथ पैसा लेकर निकले तो लुटेरे पीछे लगे और उनके हाथ से बैग खींचकर भाग गए। अब तक लूट में 8 बदमाशों की पहचान हो चुकी है।