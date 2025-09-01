Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ग्वालियर

त्रैमासिक और अद्धवार्षिक परीक्षाओं के नंबर भी जुड़ेंगे वार्षिक परीक्षा परिणाम में

शासकीय स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं को अब त्रैमासिक और अद्धवार्षिक परीक्षाओं में अच्छी मेहनत करनी होगी। क्योंकि अब इन परीक्षाओं के आनुपातिक अंक वार्षिक ...

ग्वालियर

Rizwan Khan

Sep 01, 2025

exam
exam

ग्वालियर. शासकीय स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं को अब त्रैमासिक और अद्धवार्षिक परीक्षाओं में अच्छी मेहनत करनी होगी। क्योंकि अब इन परीक्षाओं के आनुपातिक अंक वार्षिक यानी फाइनल के रिजल्ट में भी जुड़ेंगे। इस संबंध में सभी स्कूलों को पूर्व में ही निर्देश जारी किए जा चुके है। साथ ही अब स्कूलों में त्रैमासिक परीक्षाओं के बाद अद्धवार्षिक परीक्षाओं की तैयारी भी कराई जाएगी। वहीं त्रैमासिक परीक्षाओं के रिजल्ट 16 सितंबर को स्कूलों की पीटीएम में जारी किए जाएंगे। बता दें कि जिले में करीब 62 हजार विद्यार्थी कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र है।

परीक्षार्थियों की गलतियां सुधारने के दिए हैं सुझाव

शिक्षा विभाग के अफसरों ने बताया कि बोर्ड की मुख्य परीक्षा की तरह मंडल ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान शिक्षकों को परीक्षार्थियों की गलतियों का उल्लेख कर सुझाव दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य सामान्य कमजोरी जानकर उन्हें दूर करने के प्रयास करना है।

अंक जुडऩे से सभी विषयों को बढ़ेगा महत्व

शिक्षकों ने बताया कि परीक्षा समाप्त होने के बाद विद्यार्थियों की तैयारी बेहतर बनाने के लिए अगले दिन की परीक्षा के लिए विशेष कक्षाएं संचालित की जाएगी। इसके अंक भी मुख्य परीक्षा में जुडऩे से सभी विषयों का महत्व और बढ़ गया है।

स्कूलों में चल रही है परीक्षाएं

शासकीय स्कूलों में इन दिनों त्रैमासिक परीक्षाएं चल रही है। इसमें सुबह हाईस्कूल और दोपहर की शिफ्ट में हायर सेकंडरी कक्षा की परीक्षा हो रही है। इस परीक्षा के लिए मंडल ने सैंपल पेपर भी जारी कर दिए थे। साथ ही इसमें मार्किंग के संबंध में भी बताया गया है। इसी आधार पर स्कूलों ने अलग-अलग विषयों के पेपर भी बनवाए हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Sept 2025 06:14 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / त्रैमासिक और अद्धवार्षिक परीक्षाओं के नंबर भी जुड़ेंगे वार्षिक परीक्षा परिणाम में

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट