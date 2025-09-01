त्रैमासिक और अद्धवार्षिक परीक्षाओं के नंबर भी जुड़ेंगे वार्षिक परीक्षा परिणाम में

ग्वालियर. शासकीय स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं को अब त्रैमासिक और अद्धवार्षिक परीक्षाओं में अच्छी मेहनत करनी होगी। क्योंकि अब इन परीक्षाओं के आनुपातिक अंक वार्षिक यानी फाइनल के रिजल्ट में भी जुड़ेंगे। इस संबंध में सभी स्कूलों को पूर्व में ही निर्देश जारी किए जा चुके है। साथ ही अब स्कूलों में त्रैमासिक परीक्षाओं के बाद अद्धवार्षिक परीक्षाओं की तैयारी भी कराई जाएगी। वहीं त्रैमासिक परीक्षाओं के रिजल्ट 16 सितंबर को स्कूलों की पीटीएम में जारी किए जाएंगे। बता दें कि जिले में करीब 62 हजार विद्यार्थी कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र है।