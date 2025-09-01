त्रैमासिक और अद्धवार्षिक परीक्षाओं के नंबर भी जुड़ेंगे वार्षिक परीक्षा परिणाम में

ग्वालियर. शासकीय स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं को अब त्रैमासिक और अद्धवार्षिक परीक्षाओं में अच्छी मेहनत करनी होगी। क्योंकि अब इन परीक्षाओं के आनुपातिक अंक वार्षिक यानी फाइनल के रिजल्ट में भी जुड़ेंगे। इस संबंध में सभी स्कूलों को पूर्व में ही निर्देश जारी किए जा चुके है। साथ ही अब स्कूलों में त्रैमासिक परीक्षाओं के बाद अद्धवार्षिक परीक्षाओं की तैयारी भी कराई जाएगी। वहीं त्रैमासिक परीक्षाओं के रिजल्ट 16 सितंबर को स्कूलों की पीटीएम में जारी किए जाएंगे। बता दें कि जिले में करीब 62 हजार विद्यार्थी कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र है।
शिक्षा विभाग के अफसरों ने बताया कि बोर्ड की मुख्य परीक्षा की तरह मंडल ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान शिक्षकों को परीक्षार्थियों की गलतियों का उल्लेख कर सुझाव दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य सामान्य कमजोरी जानकर उन्हें दूर करने के प्रयास करना है।
शिक्षकों ने बताया कि परीक्षा समाप्त होने के बाद विद्यार्थियों की तैयारी बेहतर बनाने के लिए अगले दिन की परीक्षा के लिए विशेष कक्षाएं संचालित की जाएगी। इसके अंक भी मुख्य परीक्षा में जुडऩे से सभी विषयों का महत्व और बढ़ गया है।
शासकीय स्कूलों में इन दिनों त्रैमासिक परीक्षाएं चल रही है। इसमें सुबह हाईस्कूल और दोपहर की शिफ्ट में हायर सेकंडरी कक्षा की परीक्षा हो रही है। इस परीक्षा के लिए मंडल ने सैंपल पेपर भी जारी कर दिए थे। साथ ही इसमें मार्किंग के संबंध में भी बताया गया है। इसी आधार पर स्कूलों ने अलग-अलग विषयों के पेपर भी बनवाए हैं।