कचरा उठाने के लिए 600 में से सिर्फ 240 वाहन… रूट प्लानिंग भी फेल, न गाड़ी आने की टाइमिंग, कोर्ट ने तुरंत समाधान मांगा

दरअसल सरता सिंह तोमर ने जनहित याचिका दायर की है। जनहित याचिका में शहर की बदहाल स्वच्छता व्यवस्था, सूखा-गीला कचरा इकट्ठा होने, और खासकर केदारपुर लैंडफिल की हालत पर गंभीर सवाल उठाए गए थे। सुनवाई के दौरान न्यायालय के समक्ष नगर निगम के आयुक्त, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और स्वच्छ भारत मिशन के मिशन डायरेक्टर भी उपस्थित रहे। दूसरी ओर, कोर्ट द्वारा नियुक्त अमिकस क्यूरी ने एक विस्तृत रिपोर्ट रखी, जिसमें सफाई व्यवस्था में मौजूद बड़ी खामियों को चिह्नित किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि 600 वाहनों की जरूरत के मुकाबले निगम के पास सिर्फ 240 वाहन हैं, और यही सबसे बड़ी वजह है कि कचरा समय पर उठ नहीं पाता। कचरा उठाने की टाइमिंग नहीं है। इससे लोगों को निगम की गाड़ी पर भरोसा नहीं है। कभी जल्दी आ जाती है और कभी आती नहीं है। कभी लेट आती है। एक दिन में पूरा कचरा नहीं उठता है। इस कारण कचरे के ढेर पड़े हैं। इन कमियों को दूर नहीं करेंगे, तब तक इंदौर जैसा नहीं बनेगा। इस रिपोर्ट को देखने के बाद कोर्ट ने निगम से तुरंत समाधान मांगा है।