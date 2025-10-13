पेट्रोल में फिर से आया एथेनॉल, दो पहिया गाडिय़ों दम फूला, एक्सीलेटर चिपकने व बंद होने की शिकायत बढ़ी, 20 फीसदी एवरेज भी घटा

दरअसल भारत सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा 10 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दी है। इसके बाद से पेट्रोल में 20 फीसदी एथेनॉल आ रहा है। दिसंबर 2024 में एथेनॉल की वजह से गाडिय़ों में दिक्कत बढ़ी थी। पेट्रोल का रंग लाल हो गया था। जब लोगों का विरोध बढ़ा तो कंपनियों ने मिलाना कम कर दिया। एक कंपनी की सेल भी घट गई थी और पीले रंग का पेट्रोल मिलने का बोर्ड लगाना पड़ा था। अब लोग एथेनॉल की मिलावट को न समझ सकें, उसके लिए एथेनॉल का रंग बदल दिया है। फिर से एथेनॉल आना शुरू हो गया है। 2023 की पहले की जो गाडिय़ां हैं, वह गाडिय़ां नहीं चल रही हैं। उनमें दिक्कत बढ़ी है। एक मिस्त्री के यहां 10 से 12 गाडिय़ां कार्बेटर की समस्या लेकर पहुंच रहे हैं।